Paineet estää venäläisten turistien pääsy EU:hun kasvavat – Saksa suhtautuu epäilevästi laajaan viisumikieltoon

Latvian parlamentti julisti Venäjän terrorismin tukijaksi

Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs on toistuvasti vaatinut, että turistiviisumien myöntämistä rajoitetaan koko EU:ssa.

Saksa luottaa täsmäpakotteisiin

EU:n väkirikkain maa Saksa on monia muita jäsenmaita selvästi vähemmän innostunut laajan viisumikiellon käyttöönotosta.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi torstaina, että EU on hyväksynyt ja aikoo pitää voimassa hyvin pitkälle meneviä pakotteita, jotka vaikuttavat muun muassa venäläisiin oligarkkeihin ja vallan tukijoihin.

Saksan hallitus korostaa, että Saksalle tärkeintä on löytää yhteiset pelisäännöt EU-tasolla ja että Prahan ulkoministerikokous on tässä suuntaa antava.

– Sen piirissä ei olisi vain turisteja, vaan myös esimerkiksi oppilaita, opiskelijoita, EU-kansalaisten perheenjäseniä ja EU:ssa asuvia Venäjän kansalaisia. Tällä hetkellä viisumikielto on erittäin hypoteettinen, Sasse sanoo sähköpostivastauksessa Ylelle.

Zelenskyi ehdotti vuoden matkustuskieltoa

Venäjä on arvostellut aikeita rajoittaa viisumien myöntämistä venäläisille.

Marin on valmis pakotteiden laajentamiseen

Heinäkuun viimeisellä viikolla Suomeen saapui noin 21 500 venäläistä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta. Määrä on pieni, kun verrataan pandemiaa edeltävään aikaan.

Moni venäläisistä jatkaa matkaansa Suomesta muualle. Venäläisten on haettava Schengen-viisumi maasta, joka on matkan pääkohde.

Viro patistaa, Tanska valmis keskustelemaan

Lisäksi Viro estää pääsyn maahan sellaisilta venäläisiltä, joiden Schengen-viisumin Viro on myöntänyt.

– Satojen tuhansien venäläisten päästäminen ihailemaan Louvrea, Brandenburgin porttia tai Tallinnan Vanhaakaupunkia on moraalisesti kestämätöntä tilanteessa, jossa heidän verovaroillaan kustannetaan Ukrainan lapsia silpovat pommit, Reinsalu sanoo Ylen haastattelussa.

Tanskan kanta on astetta lievempi: maa on valmis keskustelemaan asiasta. Tanska toivoo mahdollisesta viisumikiellosta yhteistä eurooppalaista ratkaisua.

Venäläisten turistien määrä vähentynyt selvästi

Ranskassa kansalliskokous on lomalla ja poliittinen elämä hiljaista, joten maassa ei ole lainkaan puhetta maahantulomääräysten tiukentamisesta. Kun on kyse viisumeista ja turismin rajoittamisesta, Ranskassakin on puhuttu Suomesta ja Virosta.