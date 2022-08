Villejä tyttöjä, isiä vauvojen kanssa ja kolmen vanhemman perheitä – 5 tapaa, joilla neuvolat huomioivat tasa-arvon

Työntekijät ovat saaneet avukseen oppaan, joka on juuri päivitetty tähän hetkeen. Oppaan ovat julkaisseet sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Se löytyy ilmaiseksi netistä (siirryt toiseen palveluun) .

Edellinen opas on seitsemän vuoden takaa. Nyt siihen on lisätty luku perhevapaalainsäädännön uudistutksesta , joka tuli voimaan elokuun alussa.

Lainsäädännön uudistus on samoilla linjoilla oppaan tavoitteiden kanssa. Lakiuudistuksen on tarkoitus lisätä erityisesti isien intoa vanhempainvapaiden käyttöön. Laki huomioi nyt myös aiempaa paremmin erilaiset perhemuodot, kuten etävanhemmat, adoptioperheet ja sateenkaariperheet.

– Oppaan kieltä on tarkistettu kauttaaltaan. Varsinkin perheiden monimuotoisuuden sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden terminologia on muuttunut jonkin verran. Nyt termistö on ajan tasalla siltäkin osin, Sandt sanoo.