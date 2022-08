Hoitajamitoitus tiukkenee seitsemän kuukauden kuluttua ja vanhustenhoito kipuilee jo nyt: Uusia hoitajia tarvitaan ainakin 3 500

Moni vanhuspalveluiden järjestäjä haluaa aikalisän hoitajamitoituksen kiristämiseen. Useat kunnat (siirryt toiseen palveluun) arvioivat, että väki ei kerta kaikkiaan riitä, kun nykysuunnitelman mukaan huhtikuun alusta vanhushoivassa pitäisi olla seitsemän hoitajaa kymmentä ikäihmistä kohti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri julkaistujen ennakkotietojen mukaan uusia hoitajia pitää ensi huhtikuun alkuun mennessä palkata nykyisten lisäksi vielä 3 500, jotta saavutetaan lain edellyttämä taso, eli 0,7 hoitajaa asiakasta kohden.

Toukokuun ennakkotilastoihin perustuva laskelma on itse asiassa hieman lohdullisempi kuin vastaavat luvut marraskuulta: silloin arvioitiin, että pitää palkata ainakin 5 200 uutta hoitajaa.

– Näistä luvuista näkyy selvästi, että lisäystä henkilöstössä on puolen vuoden aikana tapahtunut, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo.

Uusia hoitajia on siis saatu palkatuksi, mutta samalla uusia palkattavia on työmarkkinoilla aiempaa vähemmän. Kehusmaa arvioi, että on realistista odottaa pienenevistä luvuista huolimatta tilanteen vain kiristyvän.

– Tässä on huomioitava se, että kun mitoitusvaatimus nousee 0,7:ään, niin entistä useampi yksikkö tulee tilanteeseen, jossa he joutuvat rekrytoimaan lisää henkilöstöä. Kyllä se ilman muuta vaikeuttaa rekrytointitilannetta, Kehusmaa arvioi.

Jotakin hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan

Viime päivinä on saatu uutisia hoivayksiköistä, joita on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan takia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan Helsingissä paikkoja on suljettuna tällä hetkellä noin 14 ja Espoossa keskimäärin 65.

Yksityisen hyvinvointialan etujärjestön HALI ry:n johtajan Arja Laitisen mukaan tilanne on valtakunnallinen, ja luvut vain kasvavat.

– Viime kesänä meidän ymmärrys oli, että olisi ollut noin 600 suljettua tai täyttämätöntä asiakaspaikkaa ja nyt puhutaan kolmen suurimman toimijan kohdalla jo 3 000:sta. Kyllä se on merkittävä kasvu. Meillä on paljon ikääntyneitä, jotka tarvitsevat ja ovat saaneet jo hoivapäätöksenkin, mutta odottavat mahdollisesti kotona sitten riittämättömien palvelujen turvin paikan saantia, Laitinen sanoo.

Sulkemisia edelleen suhteellisesti vähän

Isossa kuvassa mahdolliset sulkemiset eivät kuitenkaan vielä näy. THL:n toukokuun ennakkotilastojen mukaan ympärivuorokautiset asiakasmäärät vanhusten hoivassa eivät ole merkittävästi muuttuneet.

– Ympärivuorokautisessa hoidossa oli toukokuussa keskimäärin 51 000 asiakasta. Seurannan perusteella pystytään vertaamaan vuoden aikana tapahtunutta muutosta, THL:n Kehusmaa kertoo.

– Jos ajatellaan, että suuressa mittakaavassa olisi asiakaspaikkoja suljettu, niin kyllä se näkyisi THL:n seuraamissa asiakasmäärissä. Ja tällaista muutosta me emme asiakasmääristä havaitse.

Joustot voisivat olla ratkaisu

Poliitikkojen ajatus mahdollisesti lykätä hoitajamitoituksen nostoa, saa kannatusta sekä julkisesta vanhustenhuollosta. Myös yksityinen puoli kannattaa aikalisää siinä tapauksessa, jos rahaa tai henkilöstöä ei löydy hoitajamitoituksen nostamiseen.

– Pidän sitä erinomaisena ehdotuksena ja kannatan sitä. Tässä tilanteessa on tärkeä nyt ottaa se aikalisä. Jotta päästään siihen yhteiseen tavoitteeseen, että meillä on ikääntyneillä ja vanhustenpalveluissa mahdollisimman hyvä hoito, Helsingin kaupungin sairaala,- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) on sanonut olevansa valmis tarkastelemaan hoitaja­mitoitusta uudelleen.

Sekä julkisen että yksityisen puolen mukaan lakia voitaisiin korjata laskemalla yhä useampi vanhusten kanssa työtä tekevistä mitoituksen piiriin.

– Laajennetaan sitä henkilöstöluetteloa, joka voi osallistua asiakkaiden hoitoon ja hoivaan. Silloin sairaanhoitajat ja lähihoitajat saavat tehdä pätevyytensä vaativaa työtä, HALI ry:n Laitinen sanoo.

Seija Meripaasi Helsingin kaupungilta on samaa mieltä. Joustavamman henkilörakenteen käyttö helpottaa hänen mukaansa tilannetta, mutta esimerkiksi hoiva-avustajien lisääminen ei pelkästään riitä nopeaksi ratkaisuksi nykyisellä aikataululla.

Tähän suuntaan on jo hieman mentykin, kun pätevyyksiä valvova Valvira (siirryt toiseen palveluun) kesäkuussa höllensi hoiva-avustajien käyttämisen kriteerejä. Uuden ohjeen mukaan hoiva-avustajien enimmäismäärä on yksi hoiva-avustaja kymmentä asiakasta kohden, kun se aiemmin on ollut yksi viittätoista asiakasta kohden.

HALI ry:n Laitinen huomauttaa, että Valvira voisi joustaa vieläkin enemmän. Laitisen mukaan Valviran tulkinta on edelleen tiukempi kuin mitä laki sallisi.