Evankelis-luterilainen kirkko selvittää sovintoprosessin käynnistämistä saamelaisten kanssa – arkkipiispa: "Oppimisen ja katumuksen paikka"

– Kirkolla on tässä oppimisen ja katumuksen paikka, koska se on toiminut muun yhteiskunnan tavoin ja sen mukana tavalla, joka ei kestä eettistä tarkastelua, sanoo Luoma.

Hän muistuttaa, että tiiviin yhteistyön tekeminen saamelaisten kanssa olisi prosessissa tärkeää. Saamelaiset halutaan mukaan keskusteluun. Sovintoprosessi on kuitenkin vasta ajatuksen tasolla.

Menneisyyden ei haluta olevan rasitteena saamelaisten ja valtaväestön välillä

– Luulen, että vainajien maahan kätkeminen ja kotiseurakunnan multiin saattaminen uudelleen on merkinnyt jollakin tavalla, että on uudella tavalla myös oivallettu kirkon rooli siinä, että näitä vainajia on aikanaan kaivettu ylös haudoistaan, arkkipiispa Tapio Luoma sanoo.