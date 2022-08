Vaikka junaliikenne takkuili kesällä, VR:n tilastojen mukaan täsmällisyysprosentti on samaa luokkaa viime vuoden kanssa

Junien täsmällisyysprosentti on liki samalla tasolla kuin viime vuonna.

VR:n junien myöhästely ei tilastojen mukaan poikkea tänä vuonna merkittävästi edellisen vuoden myöhästymisistä. Kuluvan vuoden täsmällisyysprosentti on rautateillä liki samalla tasolla kuin viime vuonna.

Alkuvuoden huonoin kuukausi kaukoliikenteessä on ollut helmikuu, jolloin junien täsmällisyys oli vain 71,14 prosenttia. Kesäkuussa täsmällisyys 79,0 prosenttia ja heinäkuussa 83,7 prosenttia. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa junien täsmällisyys oli 85,15 prosenttia.

Kesäkuun lukuun vaikutti erityisesti Väyläviraston ratatöiden juhannuksen jälkeinen junakaaos.

VR tavoittelee kaukojunaliikenteeseen 90 prosentin tienoilla olevaa täsmällisyyttä. Jos kaukojuna on myöhässä yli viisi minuuttia, niin täsmällisyystavoite ei täyty.

– Tämä vuonna täsmällisyystavoite tuskin täyttyy. Arvioisin, että koko vuoden täsmällisyys on noin 83 prosentin tietämillä, sanoo VR:n kaukoliikenteen operatiivinen päällikkö Jaakko Rantala.

Rantala myöntää, että vielä paljon tekemistä sen osalta, että täsmällisyys olisi parempi.

Tiedonkulun ongelmat

Kesän parissa isommassa junaliikenteen kaaoksessa asiakkaat ovat kokeneet jääneensä täysin ilman tietoa jatkoyhteyksistä tai mahdollisista korvaavista kuljetuksista.

Rantala mukaan tiedonkulun parantamisessa on vielä tekemistä. Kesän haastavia tilanteita on käyty yhtiössä läpi ja tämä on yksi parannusta kaipaava asia.

Ihmiset etsivät tietoa Tampereen asemalla infotauluilta juhannuksen junakaaoksen aikana. Kuva: Miikka Varila / Yle

– Jos mietitään tuota juhannuksen tilannetta, niin oli tuhansia ihmisiä, joille meidän olisi pitänyt pystyä viestimään. Se ei ole helppo tilanne, kun asiakkaat ovat levittäytyneet laajalle. Mutta näitä asioita pohditaan koko ajan taustalla, sanoo Rantala.

Rataverkon kunto suuri syy myöhästymisille

Rataverkon huono kunto on yleisin syy siihen, että kaukojuna on myöhässä. Joillekkin rataosuuksille joudutaan asettamaan nopeusrajoituksia, jotka vaikuttavat junien täsmällisyyteen. Käynnissä on erilaisia Väyläviraston hankkeita, joilla pyritään parantamaan junaliikenteen solmukohtia.

Radan kunnosta johtuvia myöhästymisiä oli kaukoliikenteestä viime vuonna 44 prosenttia ja tänä vuonna luku on tähän mennessä 47 prosenttia.

Junaliikenne on tänä kesänä viivästynyt kaksi kertaa Lempäälässä olleen ongelman vuoksi. Kuva: © Jani Aarnio / Yle

Junat ovat myöhästelleet eniten tänä kesänä Karjalan radalla juuri ratavikojen vuoksi. Haastavin väli on ollut Imatran ja Luumäen välinen rataosuus.

Kyseisen välin ongelmat heijastuvat myös Helsinki-Joensuu-Helsinki-välin ja Helsinki-Lappeenranta-Helsinki välin juniin.

VR:stä kalustosta johtuvat myöhästelyt ovat olleet tänä kesänä olleet vähäisempiä.

Minkälaiset tunnelmat olivat juhannuksen aikaan helteisellä Tampereen juna-asemalla, jossa matkustajien kyytejä korvattiin busseilla? Toimittaja Katri Tapolan haastattelussa Väyläviraston hankkeista vastaava apulaisjohtaja Mauri Mäkiaho sekä VR:n operatiivinen päällikkö Jukka Kajava. Kuvaajana Marjut Suomi / Yle.

Jos junaliikenteessä tapahtuu odottamaton laajempi häiriö, silloin suurempi ongelma on henkilökunnan riittävyys. Häiriö voi myös sekoittaa kalustokierron. Eli juna, jonka pitäisi lähteä joltakin asemalta eteenpäin ei koskaan saavukkaan sinne tai se on myöhässä.

– Sen junan mukana voi olla kuljettaja ja konduktööri, joiden pitäisi jatkaa toiseen junaan. Silloin juna ei pääse liikkeelle.

Junan wifi-verkolle luvassa parannuksia

Kaukojunissa liikkuvia asiakkaita ovat jo kauan ärsyttäneet junien huonot tietoliikenneverkot. Netin toimivuus wifi-verkon kautta on monella rataosuudella olematonta. Tähän palautteeseen on VR:llä reagoitu ja parannusta on luvassa. Wifin kuuluvuus riippuu kuitenkin ennen kaikkea radan varrella olevien eri operaattoreiden tukiasemista.

Junien wifi-verkkoon on tulossa parannus. Kuva: Silja Viitala / Yle

Käynnissä on projekti, jossa kaukoliikenteen junien verkkoyhteyksiä parannetaan. Uudistuksessa junien nykyinen sisäverkko uusitaan ja korvataan kokonaan nopeammalla verkkoteknologialla.

– Asiakkaalle muutoksen pitäisi näkyä jopa viisi kertaa nopeampana nettiyhteytenä, sanoo Jaakko Rantala.

Hanke on tosin viivästynyt koronapandemian aiheuttaman komponenttipulan vuoksi. Tämän hetken arvion mukaan uusi verkko on toiminnassa aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella tai vuonna 2024.