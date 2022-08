Ulkoilmamaalauksen pioneerin Berndt Lindholmin maisemia pääsee ihailemaan ensi kesänä Hämeenlinnan taidemuseossa

Hämeenlinnan taidemuseossa valmistaudutaan jo ensi kesän näyttelyyn, jossa esitellään suomalaisen taidemaalarin Berndt Lindholmin (1841–1914) teoksia. Lindholm on yksi Suomen tunnetuimmista klassisen kauden maisemamaalareista, jonka töitä löytyy museoiden ja säätiöiden lisäksi myös yksityiskokoelmista.

Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmissa on yksi Lindholmin teos, Ilta metsässä, joka on tullut Hämeenlinnaan Viipurin taidemuseosta. Ilta metsässä on tällä hetkellä esillä taidemuseon omassa Meidän valintamme -näyttelyssä, mutta se tulee esille myös ensi kesän Lindholm-näyttelyyn.