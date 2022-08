Sähköautojen latauslaitteita valmistava lahtelaisyritys lähti hurjaan nousukiitoon: Kempowerin liikevaihto kasvoi vuodessa yli 200 prosenttia

Suunta ylöspäin on selvä, vaikka vasta prosentti maamme autokannasta on täyssähköautoja. Sähköistyminen on megatrendi, eli maailmanlaajuinen ilmiö. Se näkyy sähköautojen latauslaitteita valmistavan Kempowerin tehtaalla Lahdessa.

Kempower on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut tämän vuoden aikana yli 200 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Väkeä on palkattu tuplasti lisää. Liiketoiminta on laajentunut Euroopassa ja yhtiö tähyää myös Pohjois-Amerikan markkinoille.