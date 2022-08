Huijarit veivät neljä Rolex-kelloa, arvo yhteensä 440 000 euroa – omistaja luuli saaneensa maksun bitcoineina

Kaksi kelloa löytyi, lisäksi takavarikoitiin virtuaalivaluuttaa

– Haluamme muistuttaa, että kaikessa kaupanteossa osapuolten kannattaa varmistaa, että maksu on tullut perille. Samoin ostajan on syytä tarkistaa ostettavan tuotteen ominaisuudet. Mitä arvokkaammasta omaisuudesta on kyse, sitä huolellisemmin osapuolten on varmistuttava siitä, että sopimusta noudatetaan, tutkinnanjohtaja Haapala toteaa.