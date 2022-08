Englannissa kuumin kesä yli 80 vuoteen: Thames-joki on kuivunut, tutkija varoittaa vesivarojen säästämisestä

Tämän vuoden heinäkuu on ollut Englannin mittaushistorian kuivin sitten vuoden 1935, kertoo Britannian ilmatieteen laitos Met Office Reutersin mukaan. Keskimääräinen sademäärä on ollut 23,1 millimetriä eli noin 35 prosenttia normaalista.

Myös Thames-joki on kuivunut poikkeuksellisen paljon tänä vuonna. Ympäristönsuojelijoiden mukaan joen alkulähde on kuivunut pitkälle alavirtaan ja sen pinta on epätavallisen matala, sanoo River's Trust -ympäristönsuojelujärjestön johtaja Alisdair Naull.