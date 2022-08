Lääkäri vei ukrainalaiset pakolaiset poimimaan villivadelmia – luonto antaa lisätuloja ja sielunhoitoa: "Metsässä on tilaa vaikeille tunteille"

Ukrainalaiset Iryna Melashvili ja Olha Yevstafieva rämpivät kantahämäläisellä hakkuuaukiolla. Käsissään heillä on muoviämpärit, joiden sisällä on pieniä pakasterasioita. Hakkuuaukion vallanneet vadelmapensaat notkuvat tänä kesänä marjaa.

Vantaalainen terveyskeskuslääkäri Olga Gilbert on tuonut ukrainalaispakolaiset lapsuutensa metsämaisemiin Lopelle. Pakolaiset saavat marjoista hiukan lisätuloja, mutta yhtä tärkeää on metsän rauha. Se lievittää stressiä ja ahdistusta.

Metsä antaa tilaa tunteille

– Metsässä on tilaa vaikeille tunteille. Niitä heillä tietenkin on, kun he ovat joutuneet lähtemään sotaa pakoon omasta kodistaan. Arjessa tunteille ei ehkä ole tilaa, mutta metsässä on, Gilbert pohtii.