Oikeusoppineet: Helsingin palkanmaksun kaaokseen ajaneessa Sarastia-hankinnassa on juridisia ongelmia – "Hankintalain kiertämistähän tämä on"

Helsinki liittyi kuntayhtiön omistajaksi nimellisellä osuudella, jotta hankintaa ei tarvinnut kilpailuttaa. Helsinki vähintään kiersi hankintalakia ja on tulkinnanvaraista, olisiko kaupunki ylipäätään saanut tehdä hankinnan Sarastialta ilman kilpailutusta.

Uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönotto ajoi Helsingin palkanmaksun kaaokseen . Monet työntekijät jäivät jopa kokonaan ilman palkkaansa. Helsinki on noin 35 000 työntekijällään Suomen suurin työnantaja.

Jotta kaupunki pystyi ostamaan järjestelmän sidosyksikköhankintana eli ilman kilpailutusta, se tarvitsi määräysvaltaa Sarastiassa. Määräysvaltaa saadakseen Helsinki osti sopimusneuvottelujen jälkeen Sarastiasta 0,04 prosentin osuuden vajaalla 5 500 eurolla. Paikkaa yhtiön hallituksessa sillä ei kuitenkaan ole. Helsingillä on edustaja ainoastaan Sarastian neuvottelukunnassa, jolla ei ole suoraa määräysvaltaa yhtiön asioihin.

– Oikeuskäytännössä on edellytetty tosiasiallista määräysvaltaa. Tämä voidaan sinänsä saavuttaa pienelläkin osakeomistuksella, mutta se edellyttää muita rakenteellisia toimia, joilla tosiasiallinen määräysvalta varmistetaan, sanoo hankintajuridiikkaan erikoistunut Lapin yliopiston professori Kirsi-Maria Halonen .

Oikeuskäytännöllä Halonen viittaa EU-tuomioistuimen omaksumaan linjaan siitä, mitä määräysvallalla tarkoitetaan. Tuomioistuin on ratkaisukäytännössään hänen mukaansa edellyttänyt muun muassa oikeutta nimittää jäseniä varsinaisiin toimielimiin, veto-oikeutta strategisiin päätöksiin sekä mahdollisuutta osallistua yhtiön strategisten päätösten tekemiseen.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen on samoilla linjoilla. Hän kysyy, mitä määräysvaltaa neuvottelukunta käyttää, kun se ei päätä mistään.

– Jotta olisi määräysvaltaa, omistajan pitäisi osallistua johtaviin elimiin. Yleensä pitäisi olla hallituspaikka tai mahdollisuus vaikuttaa niihin. Tätä on yritetty neuvottelukunnalla paikata.

Markkinaoikeuden ratkaisuista löytyy tapauksia, joissa on yhtäläisyyksiä Helsingin ja Sarastian suhteeseen ja jotka tukevat oikeustieteilijöiden havaintoja.

– Koska olen tehnyt Sarastialta sidosyksikköhankinnan vuonna 2020, niin enhän minä voi vastata tuohon kuin yhdellä tavalla, kyllä on.

”Ensin neuvotellaan hankinnasta ja sitten ostetaan muutama osake”

Ylen haastattelemat oikeustieteilijät näkevät ongelman myös tapahtumien järjestyksessä. Sen ymmärtämiseksi on palattava pari vuotta taaksepäin.

Tapahtumien kulku on kirjattu Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirjaan. Sen mukaan ensin valmisteltiin palkanmaksujärjestelmän hankinta ja sen jälkeen Helsingin osakkuus Sarastiassa.

– Sidosyksikköhankintaa voidaan alkaa valmistella vasta siinä vaiheessa, kun on sidosyksikkö. Tässä se on lähtenyt siitä, että ensin neuvotellaan hankinnasta ja sitten päätetään, että tehdään se sidosyksikköhankintana ja ostetaan muutama osake.

Voutilainen kertoo, että tällaista “sidosyksikkösoppailua” on tehty viime vuosina paljon.

– Hankintalain kiertämistähän tämä on, mutta mahdollisesti sallittua sellaista, Muukkonen kirjoittaa sähköpostitse.

– Hankintalainsäädännön kiertämiseen tähtäävät toimet on katsottu oikeuskäytännössä kielletyiksi. On vaikeaa sanoa, onko tämä ollut se ainoa syy, julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn perehtynyt Halonen sanoo.

– Näkemys on, että se minun syksyllä tekemäni hankintapäätös on lainvoimainen. Siitä ei kukaan valittanut.

Sarastian järjestelmissä ongelmia myös muualla

Jatkuvat ongelmat eivät ole pelästyttäneet kaikkia kuntia. Päinvastoin, Sarastian asiakasmäärä on kasvanut jatkuvasti. Esimerkiksi Suomen suurimpiin kuuluva kaupunki Vantaa on liittymässä (siirryt toiseen palveluun) Sarastian palvelun käyttäjäksi syksyllä. Myös monet hyvinvointialueet ovat Helsingin tapaan ostaneet pikkuruisen siivun Sarastiasta.

Kuntasektorin ongelmia kuvaa hyvin se, että monessa kunnassa palkanmaksu on tökkinyt myös ennen Sarastiaa.

Palkkasotkun hintalappu on hämärän peitossa

Helsingin palkkajärjestelmän kustannusarvio on kolme miljoonaa euroa vuodessa. Järjestelmän käyttöönottoon varattiin alun perin yli 600 000 euroa. Suunnitelmia on kuitenkin jouduttu laittamaan uusiksi. Helsinki on ostanut konsulttiyhtiö Deloittelta tukea palkanmaksuongelmiin yli kahdella miljoonalla eurolla (siirryt toiseen palveluun).