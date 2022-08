Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

MILLA: Unelma terapiasta meinasi kaatua päihdeklinikalle Lahteen

Milla Sukki on 24-vuotias musiikkiteatterin opiskelija. Hänen lapsuudessaan lapsuudessa tapahtui traumaattisia asioita, jotka ovat oireilleet aikuisuuteen asti.

– Kun tarkastelen menneisyyttäni, siellä on merkkejä havaittavissa ihan alusta asti. Jäin koukkuun siihen tunteeseen, että pääsin pois itsestäni, oman pään sisältä ja kehon kireydestä.

Kuukauden odotus vei voimat

– Addiktioni on aina ollut nimenomaan psyykkistä, ei fyysistä. Kaipasin sitä, että saisin päihteidenkäytön tilalle terveempiä toimintatapoja arjessa selviämiseen, hän sanoo.

– Alkoholinkäyttöön reaktio oli enemmän sitä, että olen normaali opiskelija. Piti melkein todistella, että ihan oikeasti olen alkoholisti. Kannabikseen reaktio oli todella vakava. Kontrasti oli valtava, kun toinen on niin normalisoitu ja toinen demonisoitu aine, hän sanoo.

Psykiatrin näkemys järkytti

– Se tuntui vähän oudolta, kun olin juuri kertonut turruttavani oloani niiden kaltaisilla aineilla. Se on juuri se, mitä tein: Tukeuduin johonkin aineeseen.

– Se tuntuu tosi rajulta. Että miksi nämä on laitettu ihan eri päätyihin, päihdehuolto ja terapia.

Yksilön oikeus hoitoon ei toteudu

– Tässä ihmisellä on kaksi tarvetta, hoito päihde- ja mielenterveysongelmaan. Toinen jää nyt kokonaan huomiotta.

Huumekuolemien määrä on ollut selvässä kasvussa viime vuosina Suomessa. Vuonna 2020 välittömiä huumekuolemia oli 258 (siirryt toiseen palveluun) , kun vastaava luku vuonna 2015 oli 166.

– Pelkästään nämä kuolemat kertovat, että jossain jokin mättää pahasti. Silloin on epäonnistuttu turvaamaan ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä.

Järjestelmä kannustaa valehtelemaan

Ylen saamissa anonyymeissä vastauksissa toistuu sama kaava: Moni on kokenut houkuttelevana hoitokontaktille valehtelun tai vaihtoehtoisesti katunut suuresti päihteidenkäytöstään kertomista. Moni on halunnut alun perin olla rehellinen, mutta tajunnut pian pelin hengen.

– Mutta jos ei muuten pääse palveluihin, niin on se myös täysin ymmärrettävää.

TONI: Korvaushoidoista ei löydy reittiä mielen hoitoon

Toni Hämäläisellä, 40, on lähes 30 vuoden päihdehistoria.

Hoitoon hakeutuminen vaati rohkeutta ja vääriä polkuja

– Nyt olen ollut kaksi vuotta korvaushoidossa. Se on ollut elämäni paras ratkaisu. Koen, että olen saanut elämäni takaisin. Se auttaa valtavasti pääsemään irti vanhasta elämäntavasta.

Seuraavat askeleet ovat saavuttamattomissa

– Haluaisin päästä vihdoin pohtimaan juurisyitä ongelmieni takana. Addiktio on kuitenkin aina seuraus tai oire jostakin.

Hämäläinen käy tasaisin väliajoin puhumassa sairaanhoitajalle, mutta klinikalla on resurssipula ja työntekijät vaihtuvat tiuhaan.

"Antaisin mieluummin vaikka verinäytteen joka päivä"

– En ole kuitenkaan pystynyt siihen lainkaan ehkä puoleen vuoteen. Tilanne, jossa hoitaja seisoo lasikopin takana ja tuijottaa, kun koetan virtsata, on minulle todella vaikea. Antaisin mieluummin vaikka verinäytteen joka päivä, jos se olisi mahdollista.

Toni Hämäläinen uskoo, että voisi auttaa ihmisiä samankaltaisessa tilanteessa. Haaveissa olisivat mielenterveys- ja päihdealan opinnot, mutta Hämäläinen on epävarma sen suhteen, pystyykö opiskelemaan ennen kuin on saanut seulat kuntoon.

Kun elämä ei etene

– Lainsäädäntöä uudistettiin niin, että raskaana olevien hoitoon pääsy helpottuu. Sellaistakin on tullut eteen, että asiakas on tuumannut, että pitäisikö tässä hankkiutua raskaaksi, jotta saisin apua.

LAURA: Vasta raskaus ja kuusi lastensuojeluilmoitusta toivat terapeutin

Arki lapsuudenkodissa oli turvatonta. Laura kuvailee hänelle jääneen lapsuuden perheestä vaikea kiintymyssuhdetrauma, joka vaikuttaa yhä ihmissuhteisiin. Häntä myös koulukiusattiin, mistä on jäänyt aikuisuuteen sosiaalisten tilanteiden ahdistus.

Lauran nimi on muutettu hänen tarinansa arkaluontoisuuden vuoksi ja lasten suojelemiseksi.

Päihteet toivat helpotusta

Hän on käyttänyt nuorempana myös suonensisäisiä huumeita, mutta kuvailee vaihetta lyhyeksi. Laura kertoo, että saa silti kuulla asiasta edelleen terveydenhuollossa.

– Siellä kirjoissa ja kansissa olen sitten aina myös suonensisäisten käyttäjä. Se stigma on älytön. Sillä ei tunnu olevan merkitystä, että käyttö on loppunut kauan sitten. Kerran käyttäjä, aina käyttäjä.

Hätähuuto kuuroille korville

Kolmetoista vuotta pompottelua

Mitkään ovet eivät auenneet

Lääkärinlausunnoista käy ilmi, ettei kuntoutuspsykoterapiaa pidetty ajankohtaisena vaihtoehtona, sillä hoitohenkilökunta on katsonut, ettei Kela luultavasti hyväksyisi terapiahakemusta päihteidenkäytön vuoksi.

Vasta lapsi toi terapeutin

– Minulla on ollut melkein loukkaantunut olo siitä, että vasta lapsen myötä minun ongelmillani nähtiin arvoa.

Hän kokee, että nykyinen terapeutti on ensimmäinen hoitokontakti, joka näkee hänet kokonaisuutena.

Tulevaisuus on epävarma

Laura on ollut suurimman osan aikuisuudestaan työkyvytön. Hän on opiskellut peruskoulun jälkeen kahdessa eri ammattikoulussa hieman yli vuoden, muttei ole koskaan valmistunut.

Nyt Lauralla on varovaisia toiveita tulevasta. Hän haluaa auttaa ihmisiä, jotka eivät ole vielä päässeet irti päihteistä. Hän on hakenut kokemusasiantuntijakoulutukseen ja aloittanut vapaaehtoistyön A-klinikan jalkautuvassa päihdetyössä.

Vaikka tilanne on parempi kuin aiemmin, terapian katkeaminen huolettaa. Oma terapeutti siirtyi hiljattain yksityiselle sektorille, eikä Kela ole antanut enää myöntävää tukipäätöstä hänen kanssaan jatkamiselle.

Stigma terveydenhuollossa on edelleen suuri

Myös tutkija Heidi Vanjusov on nähnyt työssään, että päihteidenkäyttäjän leimasta on vaikeaa päästä eroon terveydenhuollossa.

– Sellaisetkin ihmiset, jotka ovat olleet ilman päihteitä 10–20 vuotta, kertovat olevansa menneisyytensä vankeja. Kun he menevät vaikka murtuneen varpaan kanssa lääkäriin, se päihteiden käyttö vuosikymmenien takaa on kuin vieteriukko, joka pompahtaa esiin. Sitten lähdetään kyselemään, että olitkos päissäsi, kun tämä tapahtui.

Voisiko ihmistä hoitaa kokonaisuutena?

THL:n mielenterveysstrategian koordinaatiosta vastaavan ylilääkäri Outi Linnarannan mukaan muutoksen tärkeys on ymmärretty uudistuksen suunnittelutyössä.

– Asiakkaan juoksutusta eri yksiköissä pyritään minimoimaan. Ja juuri sellaista, ettei hän välttämättä ole tarpeeksi päihderiippuvainen päihdepuolelle ja on sitten taas liian riippuvainen psykiatriselle puolelle.

– Hänelle se näyttäytyy niin, että hänestä pidetään huolta siinä ja nyt. Lähdetään se edellä, että nyt se potilas istuu tässä ja hänellä on motivaatio saada apua, Linnaranta kuvailee.

Suurin työ tapahtuu ihmisissä

– Nytkin on ammattilaisia, jotka yrittävät kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti. Ja sitten on heitä, joilla se kohtaaminen asiakkaan kanssa värittyy turhan paljon oman arvomaailman ja ennakkoluulojen kautta. Ja sitä on hankala ulkoapäin korjata, sanoo Linnaranta.