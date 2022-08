Suomi on tukenut kannattamattomia maakuntalentoja kymmenillä miljoonilla | Lapsia ei kannata patistaa läksyihin | Sää jatkuu poutaisena

Suomi on tukenut kannattamattomia lentoja kymmenillä miljoonilla

Suomi on tukenut viittä kotimaan lentoreittiä noin 40 miljoonalla eurolla siitä huolimatta, että reiteillä on vain vähän matkustajia. Kyse on lennoista Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion, Jyväskylän, Joensuun ja Kajaanin kentille. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen arvostelee tukipäätöstä kovin sanoin.