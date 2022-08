Janne sairasti apinarokon ja valehteli, miksi ei päässyt töihin – Seta: Puhe "homojen taudista" lisää syrjintää

Näin kuvailee tuntojaan apinarokon sairastanut Janne . Tauti on ollut viime kuukausina runsaasti esillä julkisuudessa ja siihen liittyvät asenteet ovat herättäneet paljon keskustelua.

Haastateltavan nimi on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Ylellä on tiedossa hänen oikea nimensä.

Janne soitti terveysasemalle, josta hänet ohjattiinyöpäivystykseen, sillä kivut eivät lääkkeistä huolimatta helpottaneet. Siellä hän kertoi henkilökunnalle, että hänet todennäköisesti pitäisi eristää, koska kyseessä on apinarokko.

– Potilaat, jotka ovat käymässä sairaalassa, käyttävät kirurgista suu-nenäsuojainta tai FFP2-hengityksensuojainta. Se on perusohje potilaille, ja näin apinarokon pisarateitse tarttuminen myös estetään. Lisäksi näkyvät rakkulat ja poikkeavat ihomuutokset tulee peittää pitkähihaisilla vaatteilla. Päivystyksessä ratkaisu potilaan eristämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti, mikäli apinarokkoepäily herää potilaan ilmoittautuessa päivystyksessä, kertoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen .

– Huomasi, että he eivät voineet peittää sitä tunnetta, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Eivät he varmaan ihan tajunneet, että minkä tasoisia ne minun kivut olivat, Janne arvioi.

"Olen joutunut valehtelemaan, miksi en päässyt töihin"

Jannen mukaan apinarokolla on tällä hetkellä vahva stigma eli häpeäleima. Hän kokee, että tauti on leimaantunut "homojen vaivaksi", vaikka siihen voi sairastua kuka tahansa.

Janne kokee tärkeäksi, että tietoa kohdennetaan miehille, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Hän on tosin myös tunnistamisvaaran takia kokenut ongelmalliseksi erityisesti sen, että julkisuudessa on puhuttu taudin levinneen enimmäkseen miesten välisessä seksissä.

Myös Setan puheenjohtaja Sakris Kupila näkee apinarokkoon liittyvän julkisen keskustelun ongelmallisena. Seta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävä järjestö.

– Vaarana on se, että ihmiset eivät tajua, että kuka tahansa voi sen saada. Tai sitten se, että stigma kasvaa vielä enemmän esimerkiksi miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä kohtaan.

Suomessa on todettu 26 apinarokkotartuntaa

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen totesi Ylelle heinäkuun lopussa, että apinarokosta on muodostunut uudenlainen seksitauti.

Hän kuitenkin mainitsee, että on tärkeä suunnata tietoa miehille, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Se onnistuu parhaiten siten, että julkisuudessa kerrotaan oikeaa tietoa ilman, että maalaillaan uhkakuvia tai lietsotaan pelkoa.

– Apinarokko on ihan tavallinen tartuntatauti, joka on jo monen kymmenen vuoden aikana ollut olemassa erilaisissa yhteisöissä. Nyt vain sattuu olemaan, että on huomattu sen tarttuvan tietyllä tavalla.