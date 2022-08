Kirjailija Salman Rushdieta puukotettu New Yorkin osavaltiossa – lennätetty helikopterilla sairaalaan, hyökkääjä pidätetty

Rushdie oli hengissä puukotuksen jälkeen ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan, sanoi New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul tiedotustilaisuudessa.

Hyökkääjä saatiin pidätettyä paikan päältä, kertoo New Yorkin osavaltion poliisi.

Puukotus tapahtui Chautauqua Institutionin tiloissa New Yorkin osavaltion länsiosassa vajaat sata kilometriä Buffalon kaupungista lounaaseen. Rushdie oli osallistumassa instituutin vuosittaiseen kesäluentosarjaan.

Rushdielle langetettiin tappotuomio vuonna 1989

Rushdie on brittiläistynyt intialaissyntyinen kirjalilija. Hänet tunnetaan erityisesti neljännestä romaanistaan Saatanalliset säkeet, joka julkaistiin vuonna 1988.

Sittemmin Iran on katsonut, ettei fatwaa voi varsinaisesti perua kuin sen langettaja. Khomenei kuoli vuonna 1989 muutamaa kuukautta Rushdien fatwan langettamisen jälkeen.

Rushdie on kuitenkin voinut elää avointa elämää viime vuosina. Hän on asunut vuodesta 2000 lähtien Manhattanilla, New Yorkin kaupungissa.