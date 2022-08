Metsä houkuttelee niitäkin, jotka eivät pysty tarpomaan vaikeakulkuisissa maastoissa – esteettömiä kohteita kaivataan yhä useammin

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen alueella olevassa Rokuan kansallispuistossa esteetöntä liikkumista tarvitsevia varten on rakennettu muun muassa nuotiopaikka ja huoltotilat Pitkäjärven rantaan. Matkaa kohteeseen on pysäköintipaikalta 800 metriä, mutta tie on päällystetty paksulla kivituhkakerroksella tasaiseksi jo vuonna 1997, josta asti se on palvellut kulkijoita.