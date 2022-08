Salman Rushdie on elänyt suuren osan elämästään piilossa 33 vuotta sitten annetun tappokäskyn takia – tätä tarkoittaa islamin fatwa

Perjantaina puukotettu kirjailija Salman Rushdie on elänyt suuren osan elämästään piilossa sen jälkeen, kun Iranin ajatollah eli ylin uskonnollinen johtaja Khomeini vuonna 1989 antoi häneen liittyvän fatwan.

Fatwan on usein käännetty tarkoittavan uskonnollista tappokäskyä, vaikka suoraan se ei sitä ole.

Mikä on fatwa?

Fatwa on islamin uskonoppineen vastaus hänelle esitettyyn kysymykseen. Kuka tahansa muslimi voi kysyä kantaa vaikkapa aivan henkilökohtaiseen ongelmaan. Vastauskin voi olla tarkoitettu pelkästään hänelle tai esimerkiksi tuomareille.

Joskus fatwa kuitenkin on vastaus valtion johdon esittämään poliittiseen kysymykseen. Fatwoilla on muun muassa kehotettu taistelemaan sodissa.

Palvan mukaan fatwa on tarkoitettu islamin lakia tulkitsevien tuomarien ohjeeksi ja yksityisten muslimien ohjenuoraksi. Tuomarit käyttävät fatwakokoelmia kiperissä tulkintakysymyksissä samaan tapaan kuin meillä etsitään ennakkotapauksia ylimpien oikeusasteiden ratkaisuista.

Rushdien kohdalla fatwan sisältönä oli tappokäsky. Heikki Palvan mukaan yksittäisten lain tulkitsijoiden kirjailijoille langettamat periaatteelliset kuolemantuomiot eivät ole islamilaisissa maissa harvinaisia. Rushdien fatwasta poikkeuksellisen tekee se, että sen antaja liitti lausuntoonsa myös rangaistuksen toimeenpanokehotuksen. Fatwan voi peruuttaa ainoastaan sen antaja, joka Rushdien tapauksessa on jo kuollut.

Miten fatwa on vaikuttanut Rushdien elämään?

Fatwan langettamisen jälkeen vuonna 1989 Rushdie ja hänen silloinen vaimonsa piiloutuivat. He muuttivat viiden kuukauden aikana yli 50 kertaa ja mukana oli aina aseistettu turvamies.

Rushdie on kuitenkin halunnut elää suhteellisen avointa elämää viime vuosina. Hän on asunut vuodesta 2000 lähtien Manhattanilla, New Yorkin kaupungissa.