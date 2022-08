Oder-joesta löytynyt tonneittain kuolleita kaloja, Puolan pääministerin mukaan jokeen on mahdollisesti päästetty kemiallista jätettä

Keski-Euroopassa sijaitsevasta Oder-joesta on löytynyt massoittain kuolleita kaloja.

Kuolleiden kalojen ryökkiöitä on löytynyt Saksan ja Puolan alueilta. Laboratoriokokeista on paljastunut, että veden suolapitoisuus on korkealla, mutta esimerkiksi elohopeaa ei ole löytynyt, kertoo Puolan terveysministeri Anna Moskwa.