Erika Vikman yllättyi kesäfestareiden suurista yleisömassoista – mutta menossa on myös tapahtumien pudotuspeli, sillä kävijöitä ei riitä kaikille

Tänä kesänä festareita on järjestetty ennätysmäärä, mutta kaikille niistä ei ole riittänyt yleisöä. Tapahtuma-alalla nähdäänkin, että festareita on jo liian paljon. Nyt viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa järjestetään Flow Festival, joka on lähes loppuunmyyty.

Erika Vikman oli perjantain Flow Festivalin keikan jälkeen ällikällä lyöty. Hänen esitystään isoon telttaan oli tullut katsomaan niin suuri määrä ihmisiä, etteivät kaikki mahtuneet edes sisään.

Hämmästystä lisäsi se, että keikka oli osittain samaan aikaan Vesalan päälavan keikan kanssa. Myöskään Vikmanin popdisco ei ole sitä, mitä hipsterifestarina tunnetussa Flow'ssa on totuttu kuulemaan. Silti Vikman sai yleisön laulamaan ja tanssimaan villisti.

– Kyllä toi porukkamäärä yllätti varsinkin kun tässä on muutama vuosi mennyt aika vähillä porukoilla. Tämä kesä on ollut tämmöinen, että sitä oikeasti aina hätkähtää, kun astuu yleisön eteen ja näkee sen massan. Mäkin oon aika uusi tällä popkentällä niin kyllä tähän menee tottuessa, että tollasia massoja on vastassa.

Kiireisen festarikesän jälkeen Erika Vikman nähdään Vain elämää -sarjan uudella kaudella. Lokakuun lopussa alkaa puolestaan syyskiertue. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vikman on yksi kesän ahkerimmista esiintyjistä. Tähän mennessä takana on parikymmentä keikkaa ja vielä on edessä kymmenkunta.

Tämä kesä on Vikmanille ensimmäinen kunnon festarikesä. Hän on päässyt esiintymään ensimmäistä kertaa isoilla festareilla kuten Provinssissa, Ruisrockissa, Ilosaarirockissa ja nyt Flow'ssa. Suuret festarit ovat olleet laulajalle elämys.

– Provinssissa meinasin pyörtyä, kun näin sen yleisömäärän, että apua voiko mulla olla tällainen yleisö. Siellä oli joku 15 000 ihmistä. Mutta en yhtään aliarvioi pienempiä festareita. On ollut hienoja esiintymisiä pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa. Kaikki keikat ovat yhtä arvokkaita.

Festareiden pudotuspeli

Tätä kesää on kutsuttu kaikkien aikojen festarikesäksi. Koronavuosien jälkeen kevyen musiikin festivaaleja järjestetään kesäkuukausina 350.

Viikonloppuna Helsingissä järjestettävä Flow Festival on lähes loppuunmyyty. Suvilahteen odotetaan 30 000 kävijää per päivä. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vaikka monet festarit ovat rikkoneet kävijäennätyksiä, tapahtumia on jouduttu myös perumaan poikkeuksellisen paljon vähäisen yleisön vuoksi. Tapahtuma-alalla nähdään, että festareita alkaa olla jo liikaa.

– Varmaan tässä on jo tietynlainen ylikuumentuminen tapahtunut. Voi olla että on jo vähän liikaakin tarjontaa ja tapahtumia. Siellä on tapahtumia, jotka eivät ole elinkelpoisia. Jossain se raja menee. Suomessa on pieni populaatio ja jos tehdään tapahtumia vain kotimaisille kävijöille. Meitä ei ole kuin se tietty määrä ja sillä mennään, sanoo Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio.

Flow Festival on tänä vuonna lähes loppuunmyyty. Suvilahteen odotetaan jokaisena kolmena päivänä 30 000 kävijää. Kallion mukaan Flow'n hyvä lipunmyynti ei ollut itsestäänselvyys.

– Ei oltu ihan varmoja saadaanko kaikki liput myytyä. Se mikä on muuttunut nyt niin tietyistä kansainvälisistä kävijäryhmistä ei ole pystynyt tulemaan, Kallio sanoo viitaten venäläisyleisön puuttumiseen.

– Flow on myös kannattavaa liiketoimintaa. Kyllä se on mahdollista, mutta ei se ole helppoa tai itsestään sanottua. Eikä tämä ole mikään kultakaivos. Eikä tämä ole helppo toimiala, sanoo Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Kovassa kilpailussa vakiintuneet tapahtumat näyttävät pitävän pintansa, mutta uusilla tulokkailla on ollut vaikeampaa.

– Se johtuu varmaan siitä, että heillä oli ylimitoitetut odotukset kysynnän puolesta. En tiedä sitten, kuinka moni näistä uusista festareista jatkaa ensi vuonna. Toivottavasti mahdollisimman moni, sanoo Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä. Tänä kesänä se järjesti kolme stadionkeikkaa sekä 13 festivaalia, joista neljä oli loppuunmyytyjä.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa ainakin vielä ensi vuonna. Jatko paikassa on vielä auki, sillä alueelle tulee remontti. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Uuden opettelua kaikille

Välivuosien jälkeen tapahtumien järjestämiseen on tullut uusia haasteita. Korona toi tapahtuma-alalle esimerkiksi työvoimapulan, kun ihmiset siirtyivät muihin töihin. Esimerkiksi Flow'ssa on töissä paljon ensikertalaisia.

Tapahtumajärjestäjät ovat törmänneet myös aivan uusiin yllätyksiin.

– Tässä ollaan jollain tavalla uuden äärellä, kun maailma on mennyt monella tapaa niin kummalliseen asentoon. Ne asiat joita on ennen pitänyt itsestäänselvyytenä, vaikka sen, että kaupasta saa vaneria sen kun vaan menee ostamaan, että ei se enää olekaan niin. Aika paljon yllättäviä haasteita, sanoo Flow'n Tuomas Kallio.

Myös yleisön käyttäytyminen on muuttunut. Ihmisistä tuli koronan aikana varovaisempia ostopäätöksissään.

– Se oli yllättävää, että lipunmyynti oli tosi loppupainotteista. Ihan valtavia myyntipiikkejä on nähty jopa aivan viimeisenä päivänä, kun tapahtuma on jo auki, kertoo Nelonen Media Liven Matti Markkola.

– Tämä on kaikkien aikojen festarikesä comeback. Tosi moni on ollut ensimmäistä kertaa isoissa massatapahtumissa yli kahteen vuoteen. Tosi mahtava fiilis nähdä ihmisiä iloisina, vapautuneina ja tyytyväisinä, sanoo Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Ensimmäinen kunnollinen festarikesä on ollut uuden opettelua kaikille.

– Tämä on ollut muistutus sekä järjestäjille että yleisölle, että minkälaisia nämä massatapahtumat oikein ovatkaan. Näissä soi musiikki kovaa, näissä saattaa syntyä jonoja ja palvelu ei välttämättä pelaa samalla tavalla kuin kotisohvalla. Mutta kyllä ihmiset ovat ottaneet tapahtumat avosylin vastaan, Markkola sanoo.

Flow Festivalin keikkoja voi katsoa striimattuna ja tallenteina Yle Areenassa.

