Hallitus pohtii ensi viikolla venäläisten viisumien rajoittamista – tutkijoiden mukaan yhteisen EU-ratkaisun löytäminen on vielä epävarmaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on toivonut , että venäläisten lomailua rajoitettaisiin myös laajentamalla EU:n yhteisiä pakotteita. Hän ennakoi, että asia nousee esiin EU-huippukokouksissa, joista ensimmäinen varsinainen kokous on kalenteroitu lokakuulle.

Muun muassa Suomen ja Baltian maiden edistämä ajatus EU:n pakotteiden laajentamisesta osuu Keski-Euroopan lomakauteen, minkä takia sen saamaa kannatusta on vielä mahdotonta ennakoida.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen arvioi, että tavallisten venäläisten liikkuminen on niin tärkeää monille EU-maille, ettei vaadittavaa yksimielistä päätöstä ole ainakaan vielä näköpiirissä.

Saksa on painottanut sitä, että koko Venäjän kansaa ei saa syyllistää presidentti Vladimir Putinin sodasta. Miettinen arvioi, että kielteisen kannan taustalla vaikuttaa myös se, että Saksa on juuri nyt varuillaan kaasutoimitusten jatkumisesta.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan viimeisimmissä pakotepaketeissa on pyritty tilkitsemään aiempiin päätöksiin jääneitä aukkoja. Olisiko viisumikielto osa pakotelogiikkaa, on Miettisen mielestä toinen kysymys.

"Ajatus kollektiivisesta syyllisyydestä ei päde"

Viron raja sulkeutuu useimmilta venäläisiltä ensi viikolla, kun maa lopettaa myöntämiensä viisumien hyväksymisen. Ulkoministeri Urmas Reinsalun mukaan se, että turistit pääsevät Schengen-alueelle Viron kautta on vastoin EU:n yhdessä sopimien pakotteiden periaatteita. Myös muut Baltian maat ja Puola ovat rajoittaneet viisumikäytäntöjään.

Mittavat viisumikiellot olisivat hänen mielestään haitallisia, koska mahdollisuus päästä länteen on Venäjän oppositiolle tärkeä henkireikä. Jo nyt venäläisen opposition tunnetut toimijat ovat esittäneet huolensa ikkunan sulkeutumisesta.

Ajatus kollektiivisesta syyllisyydestä ei Lassilan mielestä kuitenkaan päde tilanteessa, jossa oppositio on murskattu eikä todellisia mahdollisuuksia protestointiin ole olemassa.

– Jos tämä retoriikka on näin yksioikoista, että lapsi menkööt pesuveden mukana, on se minusta moraalisesti väärin, mutta myös poliittisesti lyhytnäköistä.

Myös vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että tehokkaimmat päätökset tehdään EU-tasolla. Tosiasia kuitenkin on, että valtiot tekevät nyt itsenäisiä päätöksiään, Lassila sanoo.

Enemmistö venäläisistä ei lomaile ulkomailla

EU-puheenjohtajamaa Tšekin ulkoministeri Jan Lipavský on kannattanut viisumien myöntämisen lopettamista, koska se olisi tehokas pakote Venäjälle. Hän on kertonut esittelevänsä asian EU-maiden ulkoministereille elokuun lopussa epävirallisessa kokouksessa Prahassa. Samassa kokouksessa myös Suomi pyrkii tunnustelemaan EU-maiden kantoja. Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä päätöksiä.

Suomen hallituksella ei ole vielä lopullista kantaa siihen, miten venäläisten lomailua pitäisi rajoittaa. Ulkoministeriössä on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, joista yksi on käytännössä hankaloittaa turistiviisumin saamista. Hallituksen on tarkoitus punnita vaihtoehtoja tiistaina epävirallisessa iltakoulussa.