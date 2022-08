Islanti kiinnostaa nyt ihmisiä, ja se näkyy myös opistokursseilla – Tampereella kursseilla perehdytään niin kieleen kuin villapaitoihin

– Esimerkiksi Satu Rämön dekkari Hildur on ollut kaikkien huulilla. Myös islantilaiset villapaidat ja hevoset ovat suosittuja, joten mietittiin, kiinnostaisikohan myös islannin kieli.

Ja kiinnostustahan löytyi. Työväenopiston tarjontaan lisätty islannin kielikurssi on jo Fiskaalin mukaan "tupaten täynnä". Lisäkurssi pyritään järjestämään, sillä kiinnostuneita löytyy jonoksi asti.

Tutulla tavalla vierasta

– Ruotsi ja englanti ovat niin tuttuja kaikille. Islanti on puolestaan sopivan hankalaa, mutta kuitenkin tuttua. Se on tutulla tavalla vierasta.

Vaikka hyötyä islanniksi rupattelusta voi olla haastavaa löytää, voi kielitaidon hyödyllisyys ilmentyä muulla tavoin. Fiskaali kertoo, että erikoistaidot ovat hyvä lisä esimerkiksi ansioluettelossa, minkä vuoksi erikoistaitoja on hyvä vaalia. Erottautuminen on yksi osa nykykulttuuria.

Tampereen seudun työväenopiston kielten suunnittelijaopettaja Paula Fiskaali kertoo, että vaikka islannin kielen kysyntä on opistossa yllättänyt, eivät kaikki kielikurssit ole olleet maailmantilanteesta johtuen yhtä trendikkäitä. "Itänaapurimme kieli ei tällä hetkellä vedä ollenkaan. Kiinnostus on siirtynyt länsi-Euroopan suuntaan."

Konservatiivinen kieli, joka sopii suomalaisen suuhun

– Se on eksoottinen paikka, vaikka se kuuluukin myös pohjoismaihin. Se on lähellä, mutta silti erilainen.

– Se on konservatiivinen kieli. Ero keskiaikaisen ja nykypäivän islannin kielen välillä on siis pienempi, kuin esimerkiksi englannissa ja ruotsissa.

Willsonin mukaan esimerkiksi 1200–1300-luvuilla kirjoitettuja islantilaisia saagoja on nykypäivänä islanninkielisen helpompi lukea, kuin englantia puhuvan lukea englanninkielisen kirjallisuuden isänä pidetyn Geoffrey Chaucerin 1300-luvun loppupuolella kirjoittamia tekstejä.

– Myös islantilainen musiikki on suosittua. Minulla on ollut oppilaita, jotka ovat halunneet ymmärtää niiden lyriikoita tarkemmin, Willson kertoo.

Vaikka islanti on harvinainen ja vaikeana pidetty kieli, on suomalaisella Willsonin mukaan oivat edellytykset sitä oppia, sillä äänteet ovat samankaltaisia. Islannin kielessä on yhteistä sanastoa myös ruotsin kanssa.