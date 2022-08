Gorillaz esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa – bändin keulakuva Damon Albarn turhautui esiintymään piilossa: Halusimme nähdä yleisön

Damon Albarn, 54, puhuu matalalla ja rauhallisella äänellä. Hänellä ei tunnu olevan kiire mihinkään, vaikka hänen luotsaamansa Gorillaz-yhtyeen keikka Helsingin Flow Festivalilla on alkamassa vajaan tunnin kuluttua.

Virtuaaliyhtye esiintyi perjantaina Suomessa ensimmäistä kertaa. Albarn on nähty aiemmin Suomessa Blur-yhtyeensä kanssa. Bändi on esiintynyt Ruisrockissa vuonna 1996 sekä kahdesti Provinssissa vuosina 1999 ja 2013. Seinäjoki on jäänyt Albarnin mieleen.

– Muistan Alvar Aallon. Menimme kirkon torniin. Siitä on vahva muisto, brittimuusikko muistelee Aallon suunnittelemaa Lakeuden Ristiä.

Blur esiintymässä Provinssissa vuonna 2013. Kuva: YLE / Petter Sandelin

Haastattelun saaminen Damon Albarnilta on erikoistapaus. Tämän vuotuisen Gorillazin maailmankiertueen aikana hän on tehnyt niitä vain muutaman.

Haastattelulle on annettu tiukat raamit. Sen aikana saa kysyä vain uudesta singlestä ja kiertueesta. Haastattelua ei saa kuvata vaan ainoastaan nauhoittaa ääntä. Myöskään valokuvia ei juttua varten saa ottaa. Tämä liittynee periaatteeseen, että bändi haluaa pysyä nimenomaan virtuaaliyhtyeenä.

Haastattelun ajan yhtyeen edustaja valvoo tilannetta. Lopulta muusikko kuitenkin päättää itse, mistä haluaa puhua.

Virtuaaliyhtye Gorillazin näkyvin osa ovat apinamaiset hahmot. Kuva: Warner Music

Gorillaz on Albarnin musiikkiprojekti

Damon Albarn nousi pinnalle Blur-yhtyeen keulakuvana 1990-luvun alussa. Bändi oli osa suureen suosioon noussutta brittipop-ilmiötä, johon kuuluivat yhtyeet kuten Oasis, Pulp ja Suede.

Damon Albarn tuli tunnetuksi nelihenkisen Blur-yhtyeen laulajana 1990-luvulla.

Vuonna 1998 Albarn perusti virtuaalibändi Gorillazin yhdessä sarjakuvapiirtäjä Jamie Hewlettin kanssa. Yhtyeen näkyvän osan muodostavat neljä apinamaista hahmoa 2D, Murdoc, Noodle ja Russel, kun oikeat muusikot toimivat taustalla.

Gorillaz on ollut Albarnille projekti, jossa hän on voinut kokeilla enemmän erilaisia musiikkityylejä kuin Blur-yhtyeessä. Musiikissa yhdistyvät vaikutteet popista rockiin ja folkista räppiin.

Bändin kokoonpano on vaihtuva ja kappaleilla kuullaan usein vierailevia artisteja. Biiseillä ovat esiintyneet muun muassa Grace Jones, Ike Turner, Lou Reed, Noel Gallagher ja Snoop Dogg.

Gorillazin esikoisalbumi Gorillaz julkaistiin vuonna 2001. Bändi on tehnyt seitsemän albumia ja tunnetuimpia biisejä ovat muun muassa Feel Good Inc, Clint Eastwood ja Dare. Yhteen kappaleita on kuunneltu satoja miljoonia kertoja suoratoistopalveluissa ja bändi on palkittu muun muassa Grammylla.

Albarn kyllästyi esiintymään piilossa

Gorillazin maailmankiertue kävi ennen Suomeen tulemista Etelä-Amerikassa, Australiassa ja muualla Euroopassa. Helsingin jälkeen kalenterissa on enää kaksi keikkaa.

Albarnin mukaan kiertueella oleminen on koronarajoitusten jälkeen palautunut lähes normaaliksi.

– Kiertueella oleminen ei ole ollut erilaisempaa. Itse asiassa aika samanlaista. Matkustaminen on erilaista, koska byrokratiaa on enemmän. Olen yllättynyt, kuinka festivaalit vaikuttavat palanneen normaaliin.

Damon Albarn on tullut tunnetuksi erikoisesta lauluäänestään, joka vaihtelee falsetista möreään bassoon. Kuva Blurin keikalta Provinssissa vuonna 2013. Kuva: YLE / Ann-Catrin Granroth

Virtuaaliyhtyeen esiintyminen sen sijaan on muuttunut paljonkin vuosien varrella. Aivan alussa lavalla nähtiin vain animaatioista täyttyvä screeni, jonka takana yhtye soitti. Sen jälkeen yhtyeestä saattoi nähdä kankaan takaa siluetin.

Albarn sanoo kyllästyneensä esiintymään piilossa.

– Me turhauduimme olemaan screenin takana ja halusimme nähdä yleisön.

Nykyisin yhtye nähdään lavalla normaalisti, mutta visuaalisuus on silti suuressa roolissa. Flow'ssa nähdyssä show'ssa isoilla screeneillä seikkailivat bändin animoidut hahmot.

– Visuaalisuus on edelleen tärkeää osa keikkakokemusta yleisölle. Visuaalisuus kertoo omaa tarinaansa koko show’n läpi. Se imaisee mukaansa. Yleisö voi viehättyä joko siitä mitä tapahtuu lavalla tai mitä näkee screeneillä. Molemmat toimivat.

Gorillazin Flow-keikalla yhtye ei jäänyt huomaamatta, sillä lavalla oli 12 henkilöä. Välillä yleisön sekaan rynnänneen Albarnin lisäksi äänessä oli räppäreitä ja muita laulajia.

Poikkeuksellisen lahjakas muusikko

Damon Albarn valmistelee parhaillaan Gorillazin tulevaa albumia. Siltä on jo julkaistu ensimmäinen single Cracker Island, joka tuo mieleen bändin alkuaikojen tuotannon.

– Jokainen seuraavan albumin kappaleista sijoittuu utopistiselle saarelle. Cracker Island on saari, jonne kaikki hullut voivat mennä perustamaan oman lahkonsa ja elää omassa kaikukammiossaan. Sellaisessa maailmassa elämme. Tämä on oikeastaan kommentti kansallismielisyyteen Yhdysvalloissa, mikä synnyttää hulluja ideoita.

Damon Albarn on ollut myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hän on muun muassa vastustanut Irakin sotaa sekä kritisoinut Britannian eroa EU:sta. Kuva: All Over Press / FARRELL / BACKGRID / STFA

Damon Albarnia pidetään poikkeuksellisen lahjakkaana muusikkona. Popmusiikin lisäksi hän on ollut tekemässä musikaalia Monkey: Journey to the West ja oopperaa nimeltään Dr Dee: An English Opera. Elton John onkin kutsunut (siirryt toiseen palveluun) Albarnia brittiläiseksi jalokiveksi tämän laajan musiikillisen repertuaarin ansiosta.

Albarnin mukaan hänen musiikillinen tyylinsä muuttuu jokaisen kappaleen myötä.

– Minulla ei ole mitään omaa tyyli, mutta Gorillaz-kappaleen kyllä tunnistaa. Alkuvuodesta tein orkesterisovitusta, mikä on todella kaukana Gorillazin musiikista. Siinä oli vain piano ja jouset.

Yhtyeen edustaja viittoo, että haastattelu pitää saada pian päätökseen. Albarn ehtii vielä toteamaan, että kiertueella oleminen on rankkaa.

– Kiertueella ei voi olla koko aikaa. Se on väsyttävää henkisesti. Olen ollut kiertueella neljä kuukautta. Se on ihanaa, mutta se voi olla myös hankalaa, koska ympärillä on niin paljon ihmisiä, joiden fiilistä täytyy pitää yllä. Se on haastavaa.

Maailmankiertueen jälkeen Albarn aikoo pitää hetken taukoa, mutta jo syyskuussa hän lähtee tekemään uutta musiikkia Yhdysvaltoihin.

– Saa nähdä, miltä se kuulostaa. Mutta siitä tulee seikkailu.

