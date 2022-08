Tänä kesänä uusi somepalvelu on kivunnut latauslistojen kärkeen – Berealissa ei tavoitella siloiteltua insta-imagoa

Tänä kesänä latauslistojen kärkeen on noussut uusi sosiaalisen median palvelu. Ranskalainen Bereal on ladatuin iPhone-puhelinten sovellus kaikkiaan yhdessätoista maassa: esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Kanadassa, Itävallassa ja Australiassa.

Suomessa Bereal on Data.ai-verkkopalvelun mukaan toiseksi ladatuin iPhone sovellus.

Myös Android-käyttäjien parissa tämä appi on ollut kesän ajan vahvassa nousussa.

Mistä on kyse?

Bereal on kuvienjakosovellus, mutta aivan eri tavalla kuin Instagram, jonka kuvapostauksia harkitaan pitkään ja siloitellaan erilaisilla filttereillä. Berealissa on tarkoitus on olla "aito".