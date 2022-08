Useat Euroopan maat kärsivät vesipulasta eikä helpotusta ole näkyvissä – tämänhetkinen kuivuus voi olla pahin 500 vuoteen, varoittaa tutkimuslaitos

STT uutisoi, että Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus varoittaa vallitsevan kuivuuden voivan olla pahin 500 vuoteen. Tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Andrea Toti kertoi tällä viikolla, että pahin kuivuus koettiin vuonna 2018, mutta tämä vuosi on mahdollisesti ollut jopa pahempi. Kuluvan vuoden kuivuuden analysointi on vielä kesken.

Ranskassa Var-joki pahasti kuivunut

Varin alueella on paikoin ollut vesipulaa, ja asukkaita on kielletty käyttämästä vettä autojen pesussa ja puutarhojen kastelussa.

Britanniassa vesirajoituksia

Saksassa Reinin jokiliikenne takkuaa

Heinäkuun lopulla Pohjois-Italian Pojoki näytti tältä. Alueella on pahin kuivuus 70 vuoteen, mikä on verottanut satoa.

Espanja: "Emme voi enää olla Euroopan vihannestarha"

Nyt elokuussa Espanjan tekoaltaiden vesimäärä on enää keskimäärin 40 prosenttia maksimista ja selvästi alle viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden elokuun keskiarvon. Erityisen huono tilanne on eteläisessä Andalusiassa, missä tekoaltaissa on parhaimmillaankin vain neljännes vettä. Myös pinta- ja pohjavesien määrä on huvennut.