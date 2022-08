Hintojen nousu näkyy jo ruokakaupoissa: yhä useampi valitsee tarjoustuotteen

Voimakas hintojen nousu eli inflaatio on alkanut näkyä yhä selvemmin myös ruokakaupoissa. Kauppajättien Keskon ja S-ryhmän mukaan tarjoustuotteiden ja kauppojen omien tuotemerkkien menekki on lisääntynyt kevään ja alkukesän aikana.

– Näkyy sillä tavalla, että edullisempien tuotteiden myynti on suhteellisesti kasvanut enemmän, eli kaupan omat merkit, Akseli sanoo.

S-ryhmän johtaja: suunta alkoi kääntyä kevättalvella

– Tämä kehitys on alkanut jo kevättalvella, jolloin esimerkiksi kahvin ja lohen hinta nousi voimakkaasti ja etenkin lohen kysyntä laski voimakkaasti. Hintatietoisuus on saanut kuluttajat myös punnitsemaan kahviostojaan. Menekki on jopa kasvanut edullisten vaihtoehtojen ja kampanjoiden johdosta, Päällysaho sanoo.