Kiina taistelee talouden hiipumista vastaan yllättävällä koronlaskulla

Maailman toiseksi suurin talous on ollut vaikeuksissa, eikä maa ole saavuttamassa talouden kasvuennusteita.

Oma lukunsa on Kiinan eteläosaa riivannut voimakas helle.

Kiinassa työttömyys helpotti heinäkuussa hieman ja on nyt 5,4 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on sen sijaan hyvin huolestuttavaa. Joka viiden kiinalainen nuori on työtön.