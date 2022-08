Mehiläisen hoivayksikön karu arki on ollut valvovan viranomaisen tiedossa: "Siellä on rekrytointiongelmia, joita julkisuus vain pahentaa"

Hämeenlinnan kaupunki on ollut tietoinen ongelmien jatkumisesta julkisuutta saaneessa hoivakoti Onnikoti Omenapuussa. Ylen MOT:n toimituksen haltuunsa saaman dokumentin perusteella arki Omenapuussa on edelleen ollut kaoottista, ja siihen on kuulunut myös väkivalta.