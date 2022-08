Minna Canthin kodin peruskorjaus Kuopiossa maksaisi miljoonia euroja, mutta maksajat puuttuvat – kaupungilta halutaan rahaa adressin avulla

Kanttilassa on tällä hetkellä pop up -kirjakahvila ja Minnan puoti. Talossa pääsee tutustumaan myös esimerkiksi vaihtuviin taidenäyttelyihin ja Minnan Salonkiin. Anja Lapin mukaan kävijöitä on ollut kesän aikana paljon.

Kuva: Sami Takkinen / Yle