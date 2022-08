Korona-aikana paisunut peliala ajautui yhtäkkiä alamäkeen – näistä peleistä toivotaan pelastusta loppuvuodelle

Mediatilaisuudessa New Yorkissa pelattiin The Legend of Zelda -peliä talvella 2017.

Peliala kärsii resurssipulasta, ja useampi iso pelihanke on viivästynyt. Loppuvuodesta on kuitenkin luvassa vielä muutama iso julkaisu.

Kun koronapandemia pakotti kaikki koteihinsa keväällä 2020, koitti videopelialalla kissanpäivät. Pelimyynnit nousivat vuonna 2020 maailmanlaajuisesti peräti 20 prosentilla (siirryt toiseen palveluun).

Tämä tarkoitti, että pelialasta oli tullut isompi kuin elokuva-ala ja pohjoisamerikkalainen urheilu yhteensä.

Syyt ovat arvattavia. Koronapandemian vuoksi isot pelihankkeet ovat viivästyneet pahasti: liikkumisrajoitukset ovat vaikeuttaneet niin yhteistä ideointia kuin ääninäyttelijöiden kanssa työskentelyä, ja etätyö on tarkoittanut teknisiä rajoitteita, jotka ovat hankaloittaneet kehitystyötä (siirryt toiseen palveluun).

Maailmanlaajuinen komponenttipula on puolestaan hidastanut laitteiden valmistusta. Marraskuussa 2020 julkaistua Playstation 5:tä ei kirjoitushetkellä ole saatavilla uutena missään Suomessa.

Venäjän hyökkäyssota on myös kutistanut (siirryt toiseen palveluun) markkinoita.

Alkuvuosi oli pelien suhteen vahva. Pokémon Legends: Arceus, Rainbow Six: Extraction, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen, Gran Turismo 7 ja niin edelleen.

Kesällä kuitenkin hiljeni. Näin käy toki aina, mutta pelimyyntejä analysoivan NDP Groupin mukaan vuosi on ollut poikkeuksellinen (siirryt toiseen palveluun). Toukokuusta lähtien myydyimpien pelien joukkoon on kivunnut todella vähän uutuuksia.

Tältä vuodelta tulevaisuuteen lykättyjä potentiaalisia hittejä ovat muun muassa The Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osa, Starfield, Avatar: Frontiers of Pandora ja todennäköisesti myös The Lord of the Rings: Gollum.

Pienempien pelien kannalta tämä voi olla hyväkin asia. Stray, jossa pelataan kulkukissalla, on ollut kesän isoja viraalihittejä (siirryt toiseen palveluun).

Mutta ala ottaa tilanteessa osumaa. Isot pelit myyvät parhaimmillaan kymmeniä miljoonia kappaleita, joten niiden vähyys näkyy kokonaiskuvassa.

Joitain on sentään vielä luvassa, lähtien elokuussa ilmestyvästä Saints Row -pelisarjan uudelleenkäynnistyksestä. Käymme tässä jutussa läpi seitsemän loppuvuoden odotettua peliä, joita ei – vielä – ole lykätty.

The Last of Us Part I

Kohtaus The Last of Us -pelistä. Kuva: BANG Showbiz

The Last of Us seuraa isää ja tytärtä zombieapokalypsin jälkeisessä maailmassa. "Traagisia ihmisiä sammuvassa maailmassa" (siirryt toiseen palveluun), kuten Helsingin Sanomat kirjoitti. Intensiivisen alun jälkeen tunnelma on vuoroin surullinen ja kauhistuttava.

Peli oli yksi Playstation 3:n viimeisistä tärkeistä teoksista. PS5:lle julkaistava peli ei ole pelkkä remasterointi vaan kokonaan alusta rakennettu uusi peli. Grafiikat ovat ovat luonnollisesti PS5-tasoa, minkä lisäksi pelattavuuteen on luvattu huomattavia parannuksia.

Pelikokemuksen on määrä muistuttaa The Last of Us Part II:a, joka julkaistiin pari vuotta sitten Playstation 4:lle.

Aiemmat The Last of Usit ovat myyneet yhteensä yli 30 miljoonaa kappaletta, ja uudesta versiosta odotetaankin tärkeää hittiä Playstation 5:lle.

The Last of Us Part I julkaistaan Playstation 5:lle 2. syyskuuta. PC-versio on työn alla.

A Plague Tale: Requiem

Rutto- ja rottapeli A Plague Tale: Requiem sijoittuu 1300-luvun Ranskaan. Kuva: Focus Entertainment

Ranskalaisen Asobo Studion kehittämä A Plague Tale: Innocence oli vuoden 2019 yllätyshittejä. Kauhuvaikutteita hyödyntänyt toimintaseikkailu sai kiitosta omaperäisestä ideastaan sekä tunnelmallisesta toteutuksestaan ja myi vuodessa yli miljoona kappaletta.

A Plague Tale: Innocence seuraa teinityttö Amiciaa ja tämän pikkuveljeä Hugoa 1300-luvun Ranskassa. Musta surma tappaa ihmisiä joka puolella, mutta koko lapsuutensa sairastelleella Hugolla on mahdollisesti kykyjä, joista on kauheuksien keskellä hyötyä.

Pelaaminen on pitkälti hiiviskelyä, Ranskan inkvisition ja ruttoa levittäneiden rottien välttelyä. Maailma on virkistävä, sillä harvassa ovat keskiaikaan sijoittuvat pelit, jotka eivät ole fantasiaa. Pelattavuuteen tuovat oman ainutlaatuisen lisänsä rotat, joita pelaaja oppii välttelyn lisäksi hallitsemaan.

Requiem sijoittuu aikaan kuusi kuukautta ensimmäisen pelin tapahtumien jälkeen. Amicia ja Hugo matkaavat Etelä-Ranskaan saarelle, jolta saattaa löytyä hoitokeino Hugon sairauteen. Rotat näyttelevät jatko-osassakin isoa roolia: trailerissa (siirryt toiseen palveluun) nähdään rotta-aalto, joka vyöryy katua pitkin kuin veri Stanley Kubrickin Hohdossa.

A Plague Tale: Requiem julkaistaan Playstation 5:lle, Xbox Series X/S:lle, Nintendo Switchille ja PC:lle 18. lokakuuta.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope on yksi vuoden odotetuimpia Nintendo Switch -pelejä. Kuva: Nintendo

Viiden vuoden takainen Mario + Rabbids Kingdom Battle yhdisti japanilaisen Mario-sarjan ranskalaiseen, Rayman-peleistä tuttuja kaneja vilisevään Rabbids-sarjaan. Klassisen Marion ja sekopäisen Rabbidsin epäpyhältä tuntunut liitto toimi, ja lopputulos oli yksi vuoden 2017 yllätyshiteistä Nintendo Switchillä.

Jatko-osa Sparks of Hope jatkaa ennakkotietojen mukaan menestysreseptillä. Kyseessä on vuoropohjainen strategiapeli, jota pelataan taistelu kerrallaan. Liikkuminen on edellistä osaa vapaampaa ja vähemmän lineaarista, ja vihollisia kohdataan ilmeisesti myös vuoropohjaisen taistelun ulkopuolella.

Mario + Rabbids on tulevien Pokémon-pelien Scarlet ja Violet ohella loppuvuoden tärkeimpiä Nintendo Switch -uutuuksia. Varsinkin, kun modernille Zelda-klassikolle Breath of the Wild ei vielä tänä vuonna saatu jatkoa.

Mario + Rabbids Sparks of Hope julkaistaan Nintendo Switchille 20. lokakuuta.

Gotham Knights

Kohtaus Gotham Knights -pelistä. Kuva: BANG Showbiz

Lepakkomies on kuollut, tai näin ainakin väitetään. Nightwingin, Lepakkotytön, Robinin ja Punahupun tehtävänä on palauttaa järjestys Gothamiin, joka on tragedian myötä suistumassa kaaokseen.

Tutkiessaan Lepakkomiehen katoamista sankarit kohtaavat salaseuran nimeltä Pöllöjen tuomioistuin. Sen lisäksi pelissä nähdään pahiksina ainakin Pakkasherra, Harley Quinn ja Pingviini.

Batman: Gotham Knights -sarjakuvista vaikutteita ottava Gotham Knights on avoimeen kaupunkiin sijoittuva toimintapeli, jossa pelaaja seikkailee jollakin neljästä päähenkilöstä. Yksinpelin lisäksi Gotham Knightsia voi pelata kaksinpelinä niin, että kakkospelaaja voi liittyä mukaan aina halutessaan.

WB Games Montréal teki vuoden 2013 Batman: Arkham Originsin, mutta Gotham Knights ei liity kiiteltyyn Arkham-sarjaan. Sitä jatkaa puolestaan ensi vuodelle lupailtu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Gotham Knights julkaistaan Playstation 5:lle, Xbox Series X/S:lle ja PC:lle 25. lokakuuta.

God of War Ragnarök

Kohtaus God of War Ragnarök -pelistä. Kuva: BANG Showbiz

God of War on yksi Playstationin suosituimmista pelisarjoista. God of War Ragnarökin piti alkujaan ilmestyä jo vuosi sitten, mutta tuotanto viivästyi koronapandemian ja päähenkilö Kratosta näyttelevän Christopher Judgen terveysongelmien vuoksi.

Ragnarök päättää toimintaseikkailusarjan muinaisskandinaavista mytologiaa käsittelevän aikakauden. Se kuvaa nimensä mukaisesti Ragnarökia, maailmanlopun taistelua, jossa mytologian mukaan tuhoutuu liki kaikki elollinen.

Aiemmat God of Warit ovat olleet kriitikoiden mieleen. Muropaketin Tuukka Hämäläinen antoi vuoden 2018 God of Warille täydet pisteet (siirryt toiseen palveluun) ja kuvaili pelikokemusta huikeaksi. Peli sai koko joukon palkintoja ja oli myynyt viime vuoden elokuuhun mennessä liki 20 miljoonaa kappaletta.

Pelin on tehnyt aiemmista God of Wareista tuttu Santa Monica Studio.

God of War Ragnarök julkaistaan Playstation 4:lle ja 5:lle 9. marraskuuta.

The Callisto Protocol

2300-luvulle sijoittuvasta The Callisto Protocolista lupaillaan pelottavaa. Kuva: Striking Distance Studios

Pelottavin peli ikinä. Niin sanoi (siirryt toiseen palveluun) pelinkehittäjä Glen Schofield The Callisto Protocol -pelistä The Game Awards 2020 -gaalassa.

Schofieldilla on hyvä ote pelkäämiseen, sillä hän on ollut aiemmin luomassa sci-fi-kauhupelisarja Dead Spacea – jonka ensimmäisen osan uusversio julkaistaan puolestaan tammikuussa 2023 uusille konsoleille.

The Callisto Protocol on 2300-luvulle Jupiterin Kallisto-kuuhun sijoittuva kolmannen persoonan selviytymiskauhupeli. Päähenkilö on vanki nimeltä Jacob Lee, joka joutuu keskelle avaruusolioiden invaasiota. Asetelman ja trailerin perusteella vertauksia voi tehdä Dead Space -pelien lisäksi Alien-elokuviin ja The Thingiin.

Pelin on luvattu hyödyntävän uuden sukupolven konsolien ominaisuuksia: kehittyneempää valosuunnittelua, 3D-ääntä ja Playstation-ohjainten tärinäominaisuuksia. Suositusta PUBG: Battlegrounds -verkkopelistä tunnetun Kraftonin julkaisema peli on yksi joulumarkkinoiden tärkeimmistä konsoliuutuuksista. Prestiisiä tuo pääosaan pestattu Hollywood-tähti Josh Duhamel.

The Callisto Protocol julkaistaan Playstation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle ja Series X/S:lle sekä PC:lle 2. joulukuuta.

Hogwarts Legacy

Onko Hogwarts Legacy ensimmäinen erinomainen Harry Potter -universumiin sijoittuva peli? Se selviää loppuvuodesta. Kuva: Warner Bros. Entertainment Inc.

Erinomaista Harry Potter -peliä on saatu odottaa niin pitkään kuin kirjasarja on ollut olemassa. Loppuvuodesta pitäisi selvitä, onko Hogwarts Legacy sellainen.

1800-luvulle sijoittuva avoimen maailman peli seuraa viidennen vuoden opiskelijaa velhokoulu Tylypahkassa. Hahmolla on kyky käyttää mystistä ja muinaista magiaa, jota on yhtäkkiä havaittu ympäri maailmaa.

Vaikka alkuperäinen Harry Potter -kirjasarja päättyi 15 vuotta sitten, on Potter-universumi (The Wizarding World) jatkanut kasvuaan. Muun muassa Harry Potter ja kirottu lapsi -näytelmän sekä siitä tehdyn kirjan, Ihmeotukset-elokuvien ja teemapuistojen myötä Potter on kasvanut miljardien arvoiseksi bisnekseksi, joka löytää yhä uusia sukupolvia.

Hogwarts Legacy on hyvä osoitus siitä, ettei J. K. Rowling henkilökohtaisesti enää kajoa kaikkiin hänen brändinsä alaisiin tuotteisiin. Pelin sivuilla kerrotaan, että Rowlingin tiimi on hyväksynyt pelin, mutta hän ei ole osallistunut sen suunnitteluun tai kirjoittamiseen.

Hogwarts Legacy julkaistaan Playstation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle ja Series X/S:lle, Nintendo Switchille sekä PC:lle loppuvuodesta.