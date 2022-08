Kymmeniä metrejä pitkän rivitalon katto palaa Espoossa – kaksi loukkaantunut

Kaksikerroksisen luhtitalon katto on tulessa Espoon Pisassa Pisanniitty-nimisellä tiellä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Clas Tallberg kertoo, että palo on levinnyt katolla molempiin suuntiin. Rivitalo on hänen mukaansa useita kymmeniä metrejä pitkä.

Paloalueella on noin 15 asuntoa. Kaikki rakennuksen asukkaat on evakuoitu.

– Asukkaiden puheiden perusteella palo on lähtenyt parvekkeelta. Kaksi asukasta loukkaantui, kun he pelastivat omia eläimiään asunnosta. Henkilöt on kuljetettu sairaalaan, Tallberg kertoo.