Olkiluodon koekäytöstä tuli tosielämän jännitysnäytelmä – TVO: "Päivitykset keräävät satojatuhansia lukijoita"

Kiinnostus koekäyttöä kohtaan on ollut muuoinkin viime kuukausina niin suurta, että voitaneen puhua jopa ilmiöstä.

– OL3:sta kohtaan on ollut valtaisaa kiinnostusta. En ole ikinä kokenut mitään vastaavaa aikaisemmin. Halutaan tietää miten käyttöönotto etenee ja milloin päästään maaliin, sanoo TVO:lla 15 vuotta toiminut viestintäpäällikkö Johanna Aho .

Kyselyjä on tullut myös tavallisilta kansalaisilta.

– Olen vastannut kymmeniin mediahaastatteluihin, mutta myös kansalaisille, jotka ovat halunneet tietoja. On kysytty jopa voisiko tätä meidän uuden voimalan ydinsähköä ostaa.

Ydinvoimala lievittäisi monia uhkakuvia

Olkiluoto 3:n maksimiteho on 1600 megawattia. Sillä määrällä laitos kattaa noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

– Venäjältä on tuotu aiemmin sähköä enimmillään noin 1300 megawattitunnin teholla. Kun tämä laitos on toiminnassa, niin käytännössä se korvaa venäläisen tuonnin kapasiteetin. Se on arvokas asia, sanoo energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen Työ- ja elinkeinoministeriöstä.