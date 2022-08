Yhdysvaltain länsiosan kuivuuden odotetaan kestävän vielä kauan – osavaltiot riitelevät jo nyt veden säännöstelystä

Noin puolet Yhdysvaltain alueesta kärsii tällä hetkellä vähintäänkin ankarasta, jopa poikkeuksellisesta kuivuudesta. Asia ilmenee Yhdysvaltain kuivuustilannetta seuraavan US Drought Monitor -laitoksen (siirryt toiseen palveluun) kartasta.

Kuivuusalueita on varsinkin maan länsiosassa sekä Keskilännessä. Tänä vuonna kuivuus on iskenyt myös Yhdysvaltain koillisosaan, kuten Mainen, New Hampshiren ja Massachusettsin osavaltioihin.

Yhdysvaltain koillisosan eli Uuden Englannin maaperä on kovettunut kuivuessaan, joten ajoittaiset sateet eivät ole kunnolla imeytyneet maahan kosteuttamaan sitä.

Uusi Englanti on kokenut kuivuusjaksoja usein ennenkin, mutta nyt niitä on ollut muutaman vuoden sisällä peräkkäin useita. Kuivuusjaksot tilastoitiin vuosina 2016, 2017, 2020, 2021 ja nyt 2022.

Massachutsettsin vesihuollon päällikkö Vandana Rao uskoo, että kuivuuden yleistyminen johtuu ilmaston lämpenemisestä.

– Toivomme, että nyt käsillä olisi vain kuivuushuippu ja jatkossa saisimme taas monta vuotta normaaleja sateita. Mutta tämä voi myös olla pitkäaikaisen trendin alku, Rao sanoo.

Ilmastotutkija Michael Mann kertoo uutistoimisto AP:lle alueen kärsineen ilmiöstä, jota kutsutaan "paikalleen juuttuneeksi suihkuvirtaukseksi". Sääilmiö tuo mukanaan kuivuutta eräille seuduille ja runsaita sateita toisaalle. Ilmiön uskotaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä.

Lähipäivien sääennusteen mukaan pahin kuivuus näyttää helpottavan Uudessa Englannissa.

Coloradojoen vedellä liikaa käyttöä

Yhdysvaltain Kalliovuorten halki kiemurteleva Coloradojoki on tärkeä kasteluveden lähde seudun maatiloille. Ennen kuin joki ehtii laskea Kalifornianlahteen, noin 70 prosenttia sen vedestä on käytetty peltojen kasteluun. Coloradojoen vettä käyttää noin 40 miljoonaa ihmistä. Nyt joki on suurelta osin pelkkää mutaa ja kivikkoa.

Viime vuosina ilmastonmuutos on vähentänyt sateita ja talvista lumimäärää vuoristossa. Tämä on huono uutinen maanviljelijöille. Noin 90 prosenttia Yhdysvalloissa talvella syötävistä vihanneksista tulee Coloradojoen varrelta.

Jokiveden käyttöä on jo rajoitettu. Tämän lisäksi seitsemän osavaltion, Kalifornian, Arizonan, Coloradon, Nevadan, New Mexicon, Utahin ja Wyomingin on keskenään sovittava, millä tavoin vedenkäyttöä vähennettäisiin 15 prosentilla. Jos osavaltiot eivät pääse sopuun, liittovaltion viranomaiset antavat kyseiset määräykset itse.

Osavaltiot ovat jo nyt alkaneet osoitella toisiaan ja vaatia naapureiltaan uhrauksia suojellakseen omia etujaan.

– Ei ole hauska istua pöydän ääressä pohtimassa, kenen pitää uhrautua ja kuinka paljon, totesi eteläiseen Kaliforniaan vettä tuovan Metropolitan Water District -yhtiön neuvottelija Bill Hasencamp.

Jatkossa osavaltiot joutuvat veden säästämisen ohella pohtimaan myös teknologisia ratkaisuja kasvavaan vesipulaan. Yksi ratkaisu voisi olla laitokset, jotka poistavat suolan merivedestä.