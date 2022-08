Maija-Liisa Kaurasen marjaretki päättyi tuntien harhailuun, eikä edes ohikulkevilta saanut heti apua – tuttuunkin metsään voi eksyä

Autokyydillä takaisin mökille

– Tuntui niin pahalta, kun ihmiset eivät pysähtyneet kysymään, mikä minulla on hätänä. Mutta ymmärrän kyllä senkin, etteivät kaikki koiraa autoonsa halua, Kauranen harmittelee.

Apua vaativia etsintätehtäviä vuosittain yli 200

– Kyllähän tuo on hyvinkin tyypillinen loppukesän eksymiseen johtava tilanne. Saatetaan ajatella, että "käynpä nopeasti hakemassa sieltä lähimetsästä piirakkamarjat tai sienikastikkeen sienet", ja lopulta innostutaan menemään nenä maata kohden kurkistelematta välillä ympäristöä.

Rantio on itse ollut SPR:n toiminnassa mukana pian 30 vuotta. Tällä hetkellä hänen työnkuvaansa kuuluu psykososiaalisen tuen antamisen varmistaminen esimerkiksi etsintätehtävissä. Suomen Punaisen Ristin ylläpitämän Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) järjestöverkostoon kuuluu Suomessa 11 000 vapaaehtoista.

Kaikissa katoamistapauksissa etsintöjä johtaa aina poliisi. Vapaaehtoiset etsijät hälytetään apuun yleensä silloin, kun kyseessä on hätäetsintä, jossa tarkoitus on löytää etsittävä nopeasti.

– Eksyneiden joukossa on niin marjastajia, lapsia, ikäihmisiä kuin muistisairaita ja muita, joita meidän on kiire löytää. Silloin usein poliisi hälyttää apua tosi matalalla kynnyksellä, Rantio kertoo.

Haastatteluhetkellä SPR:n hälytysjärjestelmässä oli kahden päivän sisällä neljä eri etsintätehtävää ympäri Suomea. Poliisiviranomaisten johtamia etsintöjä, joihin on tarvittu Vapepan apua, oli viime vuonna 217.

– Korona-aika lisäsi luonnossa liikkumista ihmisten elämään vielä enemmän kuin aikaisemmin. Eksymismäärissä on jossain määrin näkynyt se, että luonnossa on ollut kokemattomampia liikkujia.

Yksi tärkeimmistä välineistä metsässä kulkiessa on maltti. Innokkaan marjastajan tai sienestäjän olisi hyvä muistaa nostaa katse säännöllisesti maasta, ja painaa mieleen yksityiskohtia ympäristöstä.

Arvokkain apuväline on puhelin

Metsään suunnatessa on aina viisasta varustautua asianmukaisesti. Viikon ruoka-arsenaalia ei mukana tarvitse kantaa, mutta jo pienillä asioilla voi turvata retkelle onnellisen lopun. Vesipullo ja eväät ovat jo hyvä perusvarustus, ja värikkäillä vaatevalinnoilla helpottaa tarvittaessa myös etsijöiden työtä.

Yksi arvokkaimmista apuvälineistä on kuitenkin puhelin.

– Tänä päivänä meillä jokaisella on puhelin olemassa, ja se kannattaakin ladata täyteen ennen metsään lähtöä. 112-sovelluksen avulla apua soitettaessa hätäkeskus paikantaa puhelimen ja kadonneen maastoon. Tämä nopeuttaa etsintöjen suuntaamista oikealle alueelle, Rantio sanoo.

Puhelimiin on myös saatavilla hyvinkin yksinkertaisia karttasovelluksia, joiden avulla oma sijainti on helppoa saada selville. Rantio kuitenkin muistuttaa, ettei sovelluksista ole hyötyä, jos niitä ei osaa käyttää.

– Niiden käyttö on hyvä käydä myös omien läheisten kanssa läpi, eli mistä kartan löytää ja miten se toimii.

Jos suuntavaisto pettää, on tärkeintä pysyä rauhallisena. Mitä muita asioita metsässä kannattaa huomioida? Tiivistetyt ohjeet on koottu yhdessä Suomen Punaisen Ristin ensihuollon asiantuntija Mari Rantion kanssa. Video: Sanni Isomäki / Yle

– Tärkeää olisi, että pysähtyy hetkeksi. Istuu vaikka siihen kannon nokalle, ja miettii rauhassa, että mistähän sitä on tullut. Sillä hetkellä ei yleensä ole kiire mihinkään. Jos lähtee paniikin vallassa liikkeelle, tekee hyvin varmasti virhearviointeja.

Etsintätehtävissä jokaisella on paikkansa

Vapaaehtoisten etsijöiden toiminta on heti etsintätehtävän alusta asti hyvin organisoitua. Kun apua tarvitaan, kilahtaa vapaaehtoisten puhelimiin hälytystekstiviesti, johon vastaamalla voi ilmoittautua mukaan tehtävään.

Itse etsintään on käytettävissä monenlaisia menetelmiä. Tiheässä metsässä etsintää voidaan tehdä ihmisketjuna, pelastuskoirien avulla ja vielä ilmasta käsin helikoptereilla tai drooneilla.

Tärkeää on tarjota myös henkistä apua. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmät tukevat viranomaisia etsintätehtävien lisäksi myös ensihuollossa, eli pelastustoiminnan jälkeisessä auttamisessa. Kun läheinen ihminen on kadonnut, on henkisellä tuella iso merkitys myös tilanteen "ollessa päällä."