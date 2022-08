Tuore tutkimus: Ilmastonmuutos pahentaa satoja tauteja

Ilmastonmuutos on pahentanut yli 200:a tarttuvaa tautia, kirjoittaa brittiläinen aikakauslehti Nature (siirryt toiseen palveluun) .

Tutkijat totesivat, että ilmastonmuutos on pahentanut 218:a eli 58 prosenttia 375 tarttuvasta taudista, jotka maailmanlaajuinen tartuntatautien ja epidemiologian verkosto Global Infectious Diseases and Epidemiology Network (GIDEON) on listannut.