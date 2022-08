Hallitus haluaa rajata edelleen venäläisten viisumimäärää nykytahdista – nyt on otettu vastaan tuhat hakemusta päivässä

Ministerit kokoontuvat tiistaina hallituksen iltakouluun muodostamaan poliittista tahtoa venäläisille myönnettävistä viisumeista. Ylen tietojen mukaan hallituksessa on halu rajata edelleen myönnettävien turistiviisumien määrää.

Käytännössä rajoitukseksi on nyt muodostunut noin tuhat viisumihakemusta päivää kohti. Rajoitus on syntynyt sitä kautta, että viisumin hakemista varten on varattava aika. Suomi jakaa tällä hetkellä noin tuhat aikaa päivää kohti.