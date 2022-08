Fred Again on tehnyt musiikkia Ed Sheeranille ja Eminemille, mutta hurmaa nyt yleisön omilla hiteillään – ja kertoo Suomi-kytköksistään

Fred Again on laulaja, lauluntekijä ja tuottaja, joka on yksi tämän hetken nousevista tähdistä. Oman musiikin lisäksi hän on tehnyt kappaleita lukuisille maailmankuuluille artisteille kuten Eminem, BTS ja Stormzy. Hän on myös tuottanut Ed Sheeranin albumin No. 6 Collaboration Project. Fred Again palkittiin vuoden tuottajana Brit Awardseissa vuonna 2020.