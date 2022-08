Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Nykyisten tietojen valossa tiedoista voisi olla hyötyä muun muassa henkirikosten tutkinnassa. Asia ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteinen, sillä passi- ja henkilökorttirekisteriin tallennetaan lähtökohtaisesti vain kahden sormen jäljet. On hyvä, että tätäkin pohditaan ja selvitetään tarkemmin, sanoo poliisitarkastaja Pertti Sovelius Poliisihallituksesta.

Keskusrikospoliisin rikoslaboratorion mukaan poliisin tuntomerkkirekisterissä oli viime toukokuuhun mennessä muun muassa 38 pimeää eli ratkaisematonta murhaa ja 57 tappoa, joista muutamissa on taltioitu tunnistamattomia sormenjälkitietoja.

Sisäministeriön mukaan poliisin passi- ja henkilökorttirekisterissä on noin kolmen miljoonan suomalaisen sormenjälkitiedot.

Professori uskoo lakimuutokseen

Professorin mielestä kokonaan toinen kysymys on, voitaisiinko tietoja hyödyntää myös rikosten estämisessä.

– Silloin käyttöä ei oikein voisi rajata nimettyihin rikoslajeihin. Rikosten selvittämisessä se olisi helppoa, koska poliisihan tietää, mitä rikosta se on selvittämässä. Monesti ennaltaestämisessä tiedetään, että on olemassa vakava uhka, mutta ihan tarkkaan ei tiedetä, minkä rikosnimikkeen se tulisi täyttämään toteutuessaan.

Päättäisikö käytöstä poliisi vai tuomioistuin?

Kyseessä on vasta selvitys, ei lakimuutoksen valmistelu.

– Keskeinen havainto on ollut, että rekisterien saaminen rikostorjunnan käyttöön tehostaisi henkilöiden tunnistamista. Toisaalta lausunnoissa nousee esiin, että ihmisten perusoikeuksia pitää kunnioittaa ja tietojen käyttöä pitää vähintään tiukasti rajata laissa, sisäministeriön erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja toteaa.

– Ylipäätään meillä suhtaudutaan hyvin pidättyväisesti, että henkilötietoja käytetään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu. EU:n tietosuojalainsäädäntö on tässä suhteessa hyvin rajoittava. En minä tässä kuitenkaan kovin suuria riskejä näkisi, jos se rajattaisiin hyvin vakaviin rikoksiin.

– Ei minulla mitään epäilyksiä ole siitä, että poliisi sitä väärinkäyttäisi, vaan kyse on lainsäädännön sovittamisesta yhteen EU-lainsäädännön kanssa. Eurooppalaisessa sääntelyssä vakavien pakkokeinojen käyttö on rajattu tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvaksi., Tolvanen mainitsee.

Aiempi selvitys ei edennyt

EU:n asetus velvoitti jäsenvaltiot lisäämään sormenjäljet kansallisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin vuonna 2009. Vuodesta 2021 saakka myös henkilökorttien hakijoilta on pitänyt ottaa sormenjäljet.

Hallintovaliokunta on todennut, että edellisen selvityksen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa EU:n tietosuojalainsäädännössä. Sen vuoksi on haluttu arvioida, onko sormenjälkitietojen käyttöön syntynyt oikeudellisia edellytyksiä.