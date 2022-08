Norjassa romahti 148 metriä pitkä puusilta

Norjan keskiosissa on romahtanut Gudbrandsdalslågen joen ylittävä Trettenin kylään johtava silta. Asiasta kertoo (siirryt toiseen palveluun) Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Silta on rakennettu puusta. Siinä on kaksi autokaistaa ja jalkakäytävät. Se on 148 metriä pitkä ja kymmenen metriä leveä.