Muotoilusta palkittu ja ovista parjattu kirjasto juhlii kymppisynttäreitä Seinäjoella – kiinnostaa jopa enemmän kuin viereinen Aalto-keskus

Kestopuheenaiheena ovet

– Mun mielestä väliaikainen sisäänkäynti on toiminut aika hyvin. Tuolla on kuitenkin hyvät opasteet, niin tietää mistä mennään sisälle.

– Ne on siinä kymmenen vuotta olleet ja tuona aikana haasteita on riittänyt. Paljon toki ovilla on käyttöä, mutta liikaa niiden kanssa on ollut ongelmia, rakennustöiden valvoja Jarmo Rajala toteaa.