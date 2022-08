Liikkuva yksikkö tuo avun pienten paikkakuntien huumeiden käyttäjille – A-klinikkasäätiön pakettiautosta saa puhtaita neuloja ja neuvontaa

Pirkanmaalla A-klinikkasäätiö on keksinyt keinon, joilla huumeiden käyttäjät saavat avun myös pienemmillä paikkakunnilla. Ratkaisu on tavallinen pakettiauto, josta on varusteltu liikkuva terveyspiste. Liikkuva yksikkö aloitti toimintansa tänä vuonna.