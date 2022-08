Marina Erholalla on vuosikymmenien kokemus ja poikkeuksellinen tapa johtaa – se teki hänestä yhden Suomen tavoitelluimmista sote-osaajista

Marina Erholaa pidetään sosiaali- ja terveyspuolen alalla arvostettuna, määrätietoisena ja voimakkaana johtajana. Se on mahdollisesti syy, miksi Erhola haluttiin johtamaan muutosta sekä Pirkanmaalle että Päijät-Hämeeseen.

Pesti on täysin uusi, se luotiin sote-uudistuksen myötä.

– Meillä on hyvät raamit valmiina uudistukseen ja nyt lähdetään tekemään työtä. Alamme tasaamaan resursseja ja yhdenmukaistamaan palveluja, siinä riittää hommaa monelle vuodelle.

Vaikka hyvinvointialuejohtajan työ on uusi, on Erholalla vuosikymmenien kokemus johtamisesta, lääkärin työstä ja onpa hän ollut mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamista aivan sen alkumetreiltä vuodesta 2005 saakka.

Pois mukavuusalueelta

Niitä varmasti löytyy. Pirkanmaa on Suomen suurin hyvinvointialue, koska Helsinki ei ole mukana sote-uudistuksessa. Pirkanmaan hyvinvointialue tuottaa 2,3 miljardilla eurolla sote- ja pelastuspalvelut yli puolelle miljoonalle ihmiselle. Siitä tulee myös maakunnan suurin työnantaja, sillä alueella työskentelee yli 19 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Erhola kuivailee Pirkanmaata lähtökohdiltaan hyväksi alueeksi verrattuna moneen muuhun paikkaan: talous on tasapainossa ja Tampereen seudun kasvu oli viime vuonna ennätyksellisen nopeaa, kun kaupunki kasvoi yli 5 000 asukkaalla. Myös kehyskunnat houkuttelevat nyt ihmisiä.

Pirkanmaalla asuu yli puoli miljoonaa ihmistä. Vaikka muuttovoittoinen alue on Erholan mukaan lähtökohtaisesti hyvä asia, tarkoittaa se myös, että palveluita tarvitsevia ihmisiä on suuri määrä.

Parhaillaan Erhola kiertää Pirkanmaan kuntia läpi ja pyrkii pääsemään kärryille maakunnan kokonaiskuvasta: mitä sanottavaa ihmisillä on, mitä kaivataan, mistä voitaisiin luopua.

Pojan riippuvuus opetti

Yksi Pirkanmaan suurista ongelmista on huumeet. Esimerkiksi Tampereella aineita myydään ja käytetään niin paljon, etteivät poliisin resurssit riitä pysymään perässä. Erhola nostaa esiin etenkin nuorten päihteiden käytön ja huumekuolemat.

– Joskus ihminen voi tarvita vaikka 15 kuntoutushoitoyritystä ennen kuin hän siitä lähtee toipumaan. Silloin, kun itsellä on halu lähteä hoitoon, meidän pitäisi pystyä järjestämään se paljon nykyistä ripeämmin.

Päijät-Hämeestä kotoisin oleva Marina Erhola on asunut Pirkanmaalla aiemmin viisi vuotta, kun hän erikoistui keuhkolääkäriksi ja väitteli lääketieteen tohtoriksi.

Erholan mukaan yksi ratkaisu ongelmaan voisi ainakin jossain määrin olla paljon puhuttaneiden huumeiden käyttöhuoneiden ottaminen käyttöön. Hän painottaa, että asia vaatii vielä jatkoselvitystä ja mielipide on hänen omansa, eikä organisaation, sillä yhteisesti mielipidettä ei vielä ole muodostettu.

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että niillä todennäköisesti estettäisiin huumekuolemia. Niin kauan, kun ihminen on elossa, on toivoa.