Herätys: Sukupuolitietoista opetusta liian vähän | Venäläisaseissa yhä länsiteknologiaa | Vammaisia kohdellaan kaltoin Ukrainan laitoksissa

Laki vaatii kouluilta sukupuolitietoista opetusta, mutta se herättää yhä jopa vastustusta

Venäläisaseista löytyy runsaasti länsimaista teknologiaa

Brittiläinen Royal United Services Institute (RUSI) tutki, miten paljon ja millaista länsiteknologiaa venäläisten käyttämissä aseissa on. Kaikkiaan RUSI:n tutkijat löysivät 450 erilaista länsimaista komponenttia 27 erilaisesta aseesta ja varusteesta. Osin se on hankittu jo vuosia aiemmin, mutta osa on melko tuorettakin. Pakotteita on kierretty, ja osa komponenteista on sellaisia, että niitä voidaan käyttää siviili- ja sotilastarkoituksessa.