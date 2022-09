Turkiseläinten lannan hyötykäyttöä pelloilla tutkitaan tosimielellä – haasteena on sen käsittely kevyesti kuljetettavaan muotoon

Tarhaeläinten uloste sisältää suurissa määrin fosforia, joka on hyvää ravinnetta pelloille.

Tutkimustiedosta käytäntöön

Luova Oy on mukana turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishankkeessa. Tämä Tassunjälki-hanke pyrkii jalkauttamaan jo olemassa olevaa ympäristötutkimustietoa käytäntöön.

Esimerkiksi Pohjanmaalla on kuntia, joissa on turkistuotantoa ja karjaa, eikä siis fosforille pelloilla tarvetta, Mohaibes tietää.

Useita vaihtoehtoja

– Kun fosfori ja ravinteet on saatu imeytettyä hiileen, se vapauttaa peltoon levitettynä fosforin hitaasti kasvien ravinnoksi, kertoo Mohaibes.

– Todennäköistä on, että lannan jatkojalostuksessa ei päädytä vain yhteen vaihtoehtoon.

Tassunjälki-hanke

– Me edustetaan muutenkin kiertotaloutta käyttämällä ylijäämäviljaa, kalan jätteitä ja muita teollisuuden sivuvirtoja. Kaikki keinot fosforikuormituksen vähentämiseen ovat tervetulleita, sanoo Kärjä.

Fosfori myyntiin

Turkistarhaajat ovat tähänkin saakka pyrkineet toimimaan monella tavalla ympäristötietoisesti; lantaa on viety biokaasuttamoon siellä, missä se on ollut mahdollista. Toisaalla sitä on taas imeytetty hiileen.