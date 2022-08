Tuore selvitys: Terveyskeskusten potilaiden hoidon henkilökohtainen jatkuvuus pitäisi taata lailla

– On olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että saman lääkärin hoitaessa potilasta hoidon laatu paranee. Myös sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi, terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät ja potilaat ovat tyytyväisempiä, toteaa selvityksen projektipäällikkö.

Omalääkärimalleja jo 80-luvulla

Omalääkärimalleja on Suomessa kehitetty jo 80-luvulta lähtien.

– Asiaa on suositeltu ja on rakennettu malleja, mutta mitään ei ole tapahtunut 2000-luvun aikana. Jos tätä verrataan hoidon saatavuuteen, on hoitotakuulainsäädännöllä ollut voimakas ohjaava vaikutus. Eli tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia, että saadaan potilas–lääkärisuhteen jatkuvuutta parannettua. Suosittelemme, että potilaan oikeutta omaan lääkäriin perusterveydenhuollossa vahvistetaan, sanoo Auvinen.