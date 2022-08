Korona-aikana kasvaneet päihdeongelmat näkyvät nyt ruokakaupoissa – kauppias: "Kun sain myymälävarkaan kiinni, hän yritti tappaa itsensä"

Kauppias Korhonen on huomannut, että vaikeat asiakkaat voivat henkisesti yhä huonommin. Kaupan liitossa on koettu, että kynnys käyttää kättä pidempää on madaltunut.

Päivittäistavaraketjut ovat huomanneet, että asiakkaiden häiriökäytös on koronan myötä lisääntynyt ja muuttunut yhä uhkaavammaksi. Kuva: Susanna Pesonen / Yle