STT varoitti entisiä ja nykyisiä työntekijöitään sähköpostilla: tietomurron tekijät saivat ehkä haltuunsa henkilötunnuksia ja osoitteita

Reilut kaksi viikkoa sitten uutistoimisto STT:tä vastaan tehdyssä verkkohyökkäyksessä on saattanut vuotaa työntekijöiden palkkatietoja. Ylen saamien tietojen mukaan henkilökuntaa on varoitettu mahdollisista vuodetuista tiedoista, sillä niiden joukossa on muun muassa osoitetietoja ja henkilötunnuksia.