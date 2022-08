Analyysi: Saksan Scholz sähköisti Oslon vaisun pääministerikokouksen vastustamalla venäläisturistien viisumikiristyksiä

Yhtä vaille kaikki tämänhetkiset pohjolan pääministerit ovat sosiaalidemokraatteja. Islannin Katrín Jakobsdóttir on vihervasemmistolainen.

Saksan Scholz joutui puolustuskannalle

Suomi ja Baltian maat ovat halukkaita kiristämään viisumiehtoja. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kansalaisten mielestä on syvä ristiriita siinä, että sodan aloittaneen maan kansalaiset lomailevat ja kulkevat vapaasti aivan kuin sotaa Ukrainassa ei olisikaan. Marin sai tukea Tanskan Mette Fredrikseniltä (sd.) . Viro on jo omat kiristyksensä tehnyt, mutta Marin toivoo asiaan yhä EU-tason linjausta.

Saksan Scholzin mukaan EU:lla on asiasta linjaus: Pakotteet on sunnattu poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin eikä tavallisia venäläisiä ole syytä rangaista vaikeuttamalla viisumien saantia. Scholz joutui perustelemaan kantaansa moneen kertaa ja näytti jäävän Oslossa alakynteen.

Ruotsin Magdalena Andersson (sd) pysytteli hiljaa kuten monesti muulloinkin ja vastasi vasta kun Ruotsin linjaa kysyttiin suoraan. Anderssonin mukaan asia ei ole musta-valkoinen, molemmille kannoille on perusteensa eikä Ruotsi ole vielä puoltaan valinnut. Lehdistötilaisuus päättyi erimielisyyden tunnelmissa.

Luvassa kylmä ja kalsea talvi?

Viisumierimielisyyksistä huolimatta Saksan liittokansleri on Oslossa arvovieras. Saksa on Norjan tärkein kauppakumppani, mutta nyt saattaa ystävyys joutua koetukselle. Norja vie sähköä Saksaan, ja Venäjän kaasuputkien tukkeuduttua Saksa on pulassa. Ensi talvesta voi tulla saksalaisille todella kalsea.