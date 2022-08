Raaka-aineiden ja energian kallistuminen nostaa myös leivän hintaa – leipomoyrittäjä: "Voi tulla tilanne, ettei kotimaista ruista saa"

Viljan hinta arvoitus

Viljan hintaneuvottelut kotimaassa ovat vasta alkamassa. Suomalaiselle viljalle saattaa olla pian kysyntää muuallakin, sillä kuivuus on heikentänyt monien viljelykasvien satoa Euroopassa . Pulaa on myös rehuviljasta.

Rukiin satonäkymät epävarmat

Suomessa omavaraisuus on ollut hyvä, ja leipomot ovat voineet käyttää pääasiassa kotimaista viljaa. Vanhat viljavarastot on kuitenkin syöty.

– Ruisleipä on meidän päätuote. Voi tulla tilanne, ettei kotimaista ruista saa. Syysrukiin satonäkymä on nyt raaka-ainetoimittajien mukaan heikompi, mutta aika näyttää, toimitusjohtaja Mika Vilenius Aallon leipomosta harmittelee.

Energialasku voi yllättää

Jämsän aurinkopaneelipelto on yksi Suomen suurimpia maa-asenteisia aurinkopuistoja. Aurinkopaneeleita on noin 2300. Elonen on investoinut niihin lähes 800 000 euroa. Teholtaan yhden megawatin puisto on saatu täyteen valmiuteen täksi kesäksi.