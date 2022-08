Kiinassa Nalle Puh on vaarallinen teos, USA:ssa sensuuri liittyy usein seksuaalisuuteen – etsimme joukon kiellettyjä kirjoja eri puolilta maailmaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kirjailija Salman Rushdien puukotus puhetilaisuudessa on nostanut jälleen esiin kysymyksen ilmaisunvapaudesta ja kielletyistä teksteistä.

Kirjoja on kielletty vuosisatojen ajan, mutta rajoitukset ovat todellisuutta myös nykyisin.

– Kyse on vallasta. Sensuuria tulee aina olemaan valtaapitävien taholta, sillä sananvapauden rajoittaminen hyödyttää aina heitä.

Iran on esimerkki "islaminvastaisten" tekstien kieltäjistä

– Meillä on toki esimerkkejä pilakuvakohuista ja muista, kyllä näitä kohuja on myöhemminkin synnytetty. Mutta 80-luvun loppu oli tulenarkaa aikaa, Hämeen-Anttila sanoo.

Hämeen-Anttilan mukaan niin Iranissa kuin laajemmin Lähi-idässä vallalla on itsesensuurin tyyppinen lähestymistapa. Kirjoja ei kielletä, vaan ne jäävät julkaisematta.

Islamilaisessa maailmassa voi myös Sergejeffin mielestä sanoa ja kirjoittaa paljon, jos on korrekti.

Hämeen-Anttilan mukaan Iranissa korostuu aaltoilu liberaalimman ja konservatiivisemman hallinnon välillä. Nyt menossa on taas konservatiivisempi kausi, jolloin vapauksia rajoitetaan enemmän.

Saatanalliset säkeet on edelleen kielletty Iranissa. Niin on myös esimerkiksi brasilialaisen Paulo Coelhon romaani Zahir.

Kiina sensuroi kommunistisen puolueen suojelemiseksi

Viime vuosina vallanpitäjien valvonta on saanut uusia ulottuvuuksia etenkin Kiinassa. Enää ei puhuta pelkästään kirjoista vaan verkossa leviävästä materiaalista.

– Jos haluat kirjoittaa historiaa muulla tavoin kuin se on Kiinassa virallisesti kirjoitettu, teos sensuroidaan. Tosin usein kirjat julkaistaan ulkomailla ja ne palautuvat salakopioina takaisin, kuten aikanaan Neuvostoliitossa.

Kiina on Frank Johanssonin mielestä hyvä esimerkki juuri nykyajan poliittisesta sensuurista.

Kiinan sensuuri on synnyttänyt someen lukuisia kiertoilmaisuja ja salakieltä. Kuvassa henkilöt ovat peittäneet kasvonsa kielletyillä Xi jinping - ja Nalle Puh -naamareilla.

Tarkoituksena on poistaa kirjat, jotka ovat laittomia, sopimattomia, puolueen oppien vastaisia tai sisältävät uskonnollisia piirteitä. Kiinan armeijaa ei saa pilkata.

Esimerkiksi Nalle Puh -elokuvia tai kirjoja Kiinassa ei sallita, koska hahmoa on käytetty sosiaalisessa mediassa presidentti Xi Jinpingin vertauskuvana.

Myös etniset seikat voivat olla vallanpitäjien sensuurin syy. Kiinan tapa sortaa islaminuskoista vähemmistökansaa uiguureja läntisessä Xinjiangin maakunnassa on Johanssonin mukaan maailman pahimpia ihmisoikeuskatastrofeja.

Myös Ma Jianin kaikki seitsemän romaania on kielletty Kiinassa. Hän on nykyisin Britannian kansalainen. China Dream seuraa korruptoitunutta valtion virkamiestä, jonka tehtävänä on korvata ihmisten unelmat hallituksen propagandalla aivoimplanttien avulla.