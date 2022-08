Kokoomus arvostelee hallitusta vanhuspalvelujen kriisistä – välikysymys vanhuspalveluista ja terveyspalveluista

Välikysymys on eduskunnassa opposition järein keino hallituksen huomion saamiseksi johonkin asiaan. Jos hallitus ei saa välikysymysäänestyksessä eduskunnan luottamusta, hallitus kaatuu.

Puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan vanhuspalvelut ovat kriisissä. Hallituksella on velvollisuus ratkaista asia.

Kokoomuksen puolue- ja eduskuntaryhmän johto on kokoontunut kesäkokoukseensa Viking Glory -laivalle ja Maarianhaminaan.

"Petteri, onko piikki auki?"

– Hallituksella on piikki auki, vastasi Orpo tiedusteluun.

– Tässä on köyhät hoitajat, ei ole varaa kuin piknikille.

Orpon mukaan lapsilisän tuplaus joulukuussa on "kovin, kovin pieni"

Petteri Orpo muistutti häntä haastatelleille toimittajille, että nyt on hallituksen viimeinen hetki tehdä suunnanmuutos.

– Lapsilisäavaus on tässä kokonaisuudessa kovin, kovin pieni. Paljon enemmän pitäisi olla huolissaan isosta kuvasta, Orpo arvostelee.

– Taivaalle tulee koko ajan synkempiä pilviä. Velkaantuminen on hurjaa. Vanhuspalveluissa on ongelmia, Ukrainan sotaa käydään, energiakriisi, korot nousevat. Hallituksen on tehtävä korjausliikkeitä.